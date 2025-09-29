GENERANDO AUDIO...

Vista del Capitolio de los Estados Unidos. Foto: AFP

El Gobierno de Estados Unidos enfrenta un riesgo inminente de cierre parcial si los legisladores y la Casa Blanca no aprueban un proyecto de ley de financiamiento antes del miércoles, primer día del año fiscal 2026. La situación se da en medio de tensiones entre republicanos y demócratas sobre los recortes a programas de salud y la financiación temporal del Gobierno.

Reunión crucial en la Casa Blanca por posible cierre de gobierno de Estados Unidos

El presidente Donald Trump convocó a líderes del Congreso de ambos partidos para discutir la legislación de financiamiento. Aunque los republicanos controlan ambas cámaras, cualquier medida temporal requeriría al menos 60 votos en el Senado, por lo que el apoyo demócrata es indispensable.

Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes, pidió a los demócratas aprobar un proyecto de ley provisional que financie al Gobierno hasta el 21 de noviembre para ganar tiempo y continuar las negociaciones. Por su parte, Chuck Schumer, líder de los demócratas en el Senado, enfatizó que será necesario un diálogo serio y real para evitar un cierre.

Impacto de cierre de Gobierno en trabajadores y servicios

Si no se alcanza un acuerdo, miles de empleados federales podrían ser despedidos, incluyendo personal de la NASA y de parques nacionales. Además, los servicios públicos se verían interrumpidos, los tribunales federales podrían cerrar y las subvenciones a pequeñas empresas se retrasarían.

Johnson calificó las exigencias demócratas como “escandalosas” y subrayó que los trabajadores del Gobierno y los usuarios de servicios públicos no deben ser tomados como rehenes.

Puntos de tensión clave

Los demócratas exigen que cualquier proyecto de ley deshaga los recientes recortes a programas de salud y amplíe los subsidios de la Ley de Asistencia Asequible (Obamacare).

Los republicanos proponen separar la discusión sobre salud y enfocarse primero en una medida temporal de financiamiento.

Hakeem Jeffries, líder demócrata en la Cámara, insiste en que se atiendan las preocupaciones sanitarias antes de aprobar cualquier resolución.

Cuenta regresiva hacia el miércoles

Con el plazo límite acercándose, los legisladores enfrentan su 15º cierre parcial desde 1981. Johnson advirtió que los demócratas “están jugando con fuego”, mientras que Schumer expresó que aún no se sabe si habrá una negociación seria que evite la parálisis del Gobierno.