Guardia Nacional desplegada en Washington D. C. ya porta armas

Foto: Reuters

La unidad de la Guardia Nacional asignada a Washington D. C. comenzó a portar armas este domingo, según informó la institución estadounidense, luego de que el presidente Donald Trump ordenó el despliegue de 2 mil 200 soldados en una ofensiva contra la delincuencia en la capital nacional.

Mientras los republicanos, liderados por Trump, aseguran que la ciudad está invadida por el crimen, las personas sin hogar y por una mala gestión financiera, datos de la policía local muestran una caída significativa en los crímenes violentos entre 2023 y 2024, tras el repunte final de la pandemia por COVID-19.

“A partir de la tarde noche del 24 de agosto de 2025, los miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta del Distrito de Columbia comenzaron a portar sus armas de servicio”, dijo esa unidad de la Guardia Nacional asignada a Washington D. C. en un comunicado.

Añadió que solo están autorizados a usar la fuerza “como último recurso y únicamente en respuesta a una amenaza inminente de muerte o a lesiones corporales graves”.

Un funcionario de defensa estadounidense había dicho el viernes que las tropas desplegadas en Washington “pronto” portarían armas. Esto antes solo se permitía en caso de necesidad, y mientras tanto las armas permanecían guardadas en un arsenal.

Las tropas de la Guardia Nacional provienen del estado de Washington, de mayoría demócrata, y también de Virginia Occidental, Carolina del Sur, Ohio, Misisipi, Luisiana y Tennessee, de mayoría republicana.

Trump ha acusado a la alcaldesa de Washington D. C., Muriel Bowser, de “dar cifras de delincuencia falsas y altamente inexactas”, y ha amenazado con intervención federal total en la ciudad si no deja de hacerlo.

Además del despliegue de la Guardia Nacional, las fuerzas del orden federales, incluyendo el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), también han incrementado recientemente su presencia en las calles de Washington, lo que ha provocado protestas de sus habitantes.