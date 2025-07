“¡Había niños jugando!”: agentes y militares irrumpen en parque de Los Ángeles con gran redada

En la ciudad de Los Ángeles, California, se llevó a cabo un gran operativo por parte de agentes de inmigración de Estados Unidos, apoyados por elementos de la Guardia Nacional.

A través de su cuenta de X, la alcaldesa de Loa Ángeles, Karen Bass, informó de la aparición de los militares en la zona del Parque MacArthur, algunos de ellos a pie y otros a caballo.

Massive joint federal immigration operation happening now in Los Angeles. 🎥: @Julio_Rosas11 pic.twitter.com/UlRaJj0ABE

Karen Bass señaló que se dirigió ante el encargado del operativo para señalarle que “esto debía terminar AHORA. Absolutamente escandaloso”.

De acuerdo con medios angelinos, alrededor de 90 miembros de la Guardia Nacional de California ayudaron a proteger a los agentes de inmigración para la realización de una redada en el parque de Los Ángeles.

Agregan que la zona se caracteriza por tener en las inmediaciones un vecindario con una gran población migrante.

Protesters in Los Angeles started to arrive shortly after the federal immigration sweep began and yelled at CBP agents. pic.twitter.com/KeBBIodaZF