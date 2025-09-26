GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que “hay más entusiasmo y buena voluntad que nunca” para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra en Gaza, tras intensas negociaciones con Israel y países árabes.

“Me complace informar que estamos manteniendo conversaciones muy inspiradoras y productivas con la Comunidad de Oriente Medio sobre Gaza. Se han llevado a cabo intensas negociaciones durante cuatro días y continuarán mientras sea necesario para alcanzar un Acuerdo Final“, escribió el mandatario en su cuenta de Truth Social.

De acuerdo con él, todos los países de la región están involucrados: Hamás “está muy al tanto de estas conversaciones” e Israel “ha sido informado a todos los niveles, incluido el Primer Ministro Bibi Netanyahu“.

Por la mañana, Trump le dijo a la prensa en la Casa Blanca: “Creo que tenemos un acuerdo”; sin embargo, no dio más detalles. Lo cierto, según él, es que todos están entusiasmados por dejar atrás este período de muerte y oscuridad. “Es un honor formar parte de esta negociación. ¡Debemos recuperar a los rehenes y lograr una paz duradera!”.

https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/115272913573921379

El plan para alcanzar la paz en Gaza

De acuerdo con medios israelíes, la Casa Blanca respalda un plan que contempla que el ex primer ministro británico, Tony Blair, encabece una administración temporal en Gaza bajo una nueva Autoridad Internacional de Transición de Gaza (Gita). Este organismo, con un mandato de hasta cinco años, sería la máxima autoridad política y jurídica en la franja, inspirado en modelos previos de transición como los de Timor Oriental y Kosovo.

El plan establece que Gita operaría inicialmente desde El Arish, en Egipto, y luego entraría a Gaza acompañada de una fuerza multinacional mayoritariamente árabe, respaldada por la ONU. Eventualmente, el territorio quedaría bajo control de una reformada Autoridad Palestina (AP).

Aunque Blair goza de prestigio entre varios líderes del Golfo, su participación genera rechazo en sectores palestinos por su papel en la guerra de Irak y su desempeño como enviado de paz en Medio Oriente. Diplomáticos occidentales señalan que aún no está decidido si él encabezará el proyecto y que la administración interina podría durar solo dos años.

El nuevo plan estadounidense surge días después de que la ONU aprobara la llamada “Declaración de Nueva York”, que propone una administración tecnocrática en Gaza por un año antes de transferir el poder a la AP. La falta de un cronograma definido en la propuesta de Trump y la posible inclusión de Blair son vistas como garantías para Israel, pero también como obstáculos para la aceptación palestina y árabe.

Trump presentó esta iniciativa en reuniones con líderes de Catar, Arabia Saudita, Jordania, Indonesia y Turquía, donde aseguró que las conversaciones avanzan hacia un entendimiento histórico. No obstante, los países árabes han advertido que solo apoyarán una fuerza internacional si existe un plan claro hacia la creación de un Estado palestino.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]