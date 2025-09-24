GENERANDO AUDIO...

Fuente: AFP

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó que una de las personas heridas en el tiroteo ocurrido en un centro de detención de la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE) en Dallas, Texas, es mexicano. El connacional sufrió lesiones graves y fue trasladado a un hospital, donde recibe atención médica especializada.

La Cancillería informó también que tres personas resultaron heridas y una de ellas perdió la vida. El presunto agresor atentó contra su propia vida antes de ser detenido por las autoridades.

3 muertos, incluyendo al tirador

Previamente, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos informó que dos de los detenidos en el centro para migrantes murieron y uno resultó herido; el francotirador se suicidó tras el ataque.

Confirman que una de las víctimas es mexicana

El Consulado General de México en Dallas estableció contacto inmediato con las autoridades locales, quienes confirmaron que el connacional se encuentra hospitalizado. Además, la representación consular ya se comunicó con sus familiares para ofrecer acompañamiento y asesoría legal.

La SRE indicó que se mantiene en coordinación con las autoridades que llevan a cabo las investigaciones y se espera la autorización correspondiente para que personal del consulado pueda visitar al afectado en el hospital.

México pide esclarecer los hechos

La Unidad para América del Norte de la Cancillería transmitió por la vía diplomática su preocupación ante lo ocurrido, con la petición de que se esclarezcan los hechos y se garantice el acceso irrestricto al connacional herido.

Finalmente, la SRE reiteró que, a través de su red consular en Estados Unidos, continuará trabajando para la protección y defensa de los derechos de las personas mexicanas en el exterior.