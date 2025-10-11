GENERANDO AUDIO...

Un helicóptero se estrelló este sábado en las inmediaciones del festival Cars and Copters, cerca de Huntington Beach, en California, dejando al piloto y a varias personas heridas. De acuerdo con reportes locales, todos fueron trasladados a hospitales cercanos para recibir atención médica.

El evento, conocido por reunir autos deportivos y aeronaves, estaba lleno de asistentes cuando ocurrió el siniestro, lo que generó pánico entre los presentes. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado el número exacto de personas lesionadas.

En redes sociales circulan vario videos del momento en el que el helicóptero comienza a dar vueltas y va cayendo hasta impactarse con unas palmeras, esto, en una área demasiado concurrida.

Investigan posible impacto de ave en el rotor

De acuerdo con testigos presenciales, el accidente pudo haber sido provocado por el impacto de un ave contra el rotor de cola del helicóptero, lo que habría causado que la aeronave perdiera el control y cayera.

Las autoridades locales iniciaron una investigación para determinar las causas exactas del siniestro. Mientras tanto, el área del festival fue acordonada y las actividades suspendidas de manera indefinida.

Esta información está en desarrollo…