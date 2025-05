La tarde del miércoles 21 de mayo, en el puente de Brooklyn, en Nueva York, se realizó un homenaje a los cadetes mexicanos América Yamilet Sánchez y Adal Jair Marcos, quienes murieron tras el choque del Buque Escuela Cuauhtémoc el pasado 17 de mayo durante maniobras de zarpe.

En medio de lluvia y fuertes vientos, las fotografías de los cadetes fueron colocadas en el lugar del accidente. Estuvieron acompañadas por las banderas de México y Estados Unidos, veladoras y arreglos florales como símbolo de respeto.

La ceremonia fue organizada por la comunidad mexicana en Nueva York. Participaron mariachis que interpretaron “Amor Eterno” y “Las Golondrinas”, en un momento que conmovió a los presentes.

El acto se desarrolló en completo orden, con presencia mayoritaria de ciudadanos mexicanos residentes en Nueva York.

En un gesto oficial, las banderas de Estados Unidos y de Nueva York ondearon a media asta este miércoles en todos los edificios gubernamentales. La medida fue instruida por el alcalde Eric Adams como muestra de solidaridad con México.

“Lo que debía ser un momento de celebración entre dos naciones aliadas se ha convertido en una dolorosa despedida para dos jóvenes: la cadete América Yamileth Sánchez Hernández y el tripulante Adal Jair Maldonado Marcos”. @NYCMayor, X.

El alcalde subrayó que sus corazones se encuentran con las familias de las víctimas y toda la comunidad mexicana. Además, ofreció apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la Embajada de México en este momento de dolor.

What should have been a moment of celebration between two allied nations has turned into a painful goodbye to two young people: Cadet América Yamileth Sánchez Hernández and crew member Adal Jair Maldonado Marcos. pic.twitter.com/aDjaQv2loU