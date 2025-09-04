GENERANDO AUDIO...

Consulado estadounidense alerta sobre Huracán Lorena: Foto: Cuartoscuro

El Consulado General de Estados Unidos en Hermosillo, Sonora, lanzó una alerta dirigida a todos los ciudadanos estadounidenses que se encuentran en Baja California, Baja California Sur y Sonora, ante el inminente impacto del huracán Lorena en las costas del Pacífico mexicano.

La advertencia se emitió luego de que la tormenta tropical se intensificara hasta convertirse en huracán categoría 1 la madrugada de este martes.

Aunque el Centro Nacional de Huracanes (NHC) prevé que el fenómeno podría debilitarse nuevamente en los próximos días, el gobierno norteamericano no descarta riesgos para sus ciudadanos en territorio mexicano.

Fuertes lluvias y riesgos por huracán Lorena

Las autoridades meteorológicas pronosticaron precipitaciones intensas desde este jueves hasta el sábado en el sureste de Baja California, el norte de Baja California Sur y el suroeste de Sonora.

Además de las lluvias, se esperan condiciones de tormenta tropical a lo largo de la costa del Pacífico. También advierte que se han generado oleajes gigantes y corrientes de resaca.

Por ello, el consulado emite la recomendación de evitar ingresar al mar o caminar por las playas mientras dure la emergencia y mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales.

Acciones recomendadas para ciudadanos estadounidenses

La alerta del consulado incluyó una serie de medidas preventivas:

Evitar viajes no esenciales a las zonas costeras afectadas.

a las zonas costeras afectadas. Consultar con aerolíneas ante posibles cancelaciones o retrasos.

ante posibles cancelaciones o retrasos. Verificar las condiciones de carreteras , que podrían verse dañadas por inundaciones y deslaves.

, que podrían verse dañadas por inundaciones y deslaves. Prepararse para buscar refugio en caso de emergencia .

. Mantenerse informado a través de medios locales, Protección Civil y servicios oficiales de meteorología .

a través de medios locales, y servicios oficiales de . Inscribirse en el programa STEP (Smart Traveler Enrollment Program) para recibir información de seguridad actualizada.

Alerta vigente en Baja California y Sonora

La Guardia Costera, Protección Civil y autoridades locales mantienen operativos de prevención en la región, mientras se monitorea la trayectoria del huracán Lorena.

Los ciudadanos estadounidenses fueron exhortados a mantener comunicación constante con familiares y amigos, y a reportar cualquier emergencia al 911.

