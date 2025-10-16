ICE deberá portar cámaras corporales en Chicago tras fallo judicial

GENERANDO AUDIO...

Jueza federal ordena a ICE portar cámaras corporales. Foto: Reuters

Los agentes federales de inmigración en el área de Chicago, en Estados Unidos, deberán portar cámaras corporales, determinó la jueza federal de distrito Sara Ellis, luego de observar el uso de gas lacrimógeno y otras medidas agresivas contra manifestantes.

La medida se produce en un contexto de protestas y vigilancia comunitaria, donde grupos vecinales han documentado incidentes que involucran al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Desde septiembre, se han registrado más de mil arrestos de inmigrantes en la ciudad, según reportes locales.

Restricciones y supervisión judicial a agentes de ICE

La semana pasada, la jueza Ellis ya había ordenado que los agentes llevaran placas visibles y prohibido el uso de ciertas técnicas antidisturbios contra manifestantes pacíficos y periodistas.

“Me preocupa que se cumpla mi orden”, declaró la magistrada, subrayando la necesidad de supervisión estricta sobre las operaciones del ICE en la zona.

También bloquean a la Guardia Nacional

Por su parte, la administración del presidente Donald Trump intentó desplegar tropas de la Guardia Nacional en Illinois, pero otro juez detuvo esta estrategia la semana pasada. Este 16 de octubre el tribunal federal de apelaciones en Chicago confirmó un dictamen unánime que mantiene la prohibición y ratifica la orden de la jueza federal April Perry, mientras la administración Trump continúa con la apelación.

El panel de tres jueces argumentó que es improbable que la administración tenga éxito con sus argumentos sobre la aplicación de la ley en Chicago, considerando que hasta ahora la gestión ha proclamado el éxito de sus esfuerzos actuales en la ciudad.

