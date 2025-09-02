GENERANDO AUDIO...

Detenido por ICE tiene antecedentes de delitos sexuales. Foto: ICE

Agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvieron en San Diego, California, a Ezequiel Cruz Rodríguez, ciudadano mexicano con antecedentes por delitos sexuales y múltiples deportaciones, informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

El arresto ocurrió esta semana en una vivienda donde residía junto a su esposa, quien operaba una guardería en el lugar, señalaron autoridades. Cruz Rodríguez había sido condenado en 1996 por un acto lascivo contra un menor de 14 años, de acuerdo con registros del Tribunal Superior de San Diego.

De manera adicional, el mexicano enfrenta antecedentes por agresión sexual, robo, posesión ilegal de armas de fuego y conducir bajo los efectos del alcohol, según registros judiciales y reportes de funcionarios federales.

Tres deportaciones previas

El DHS precisó que Cruz Rodríguez había sido deportado en tres ocasiones, pero logró reingresar de manera ilegal a Estados Unidos. Su detención estuvo a cargo de agentes de la oficina de Operaciones de Deportación y Control de Inmigración en San Diego.

Patrick Divver, director de dicha oficina, afirmó medios locales que este operativo representa un esfuerzo para sacar de las comunidades a personas con historial de violencia.

“Este arresto envía un mensaje claro: ICE San Diego no tolerará a criminales violentos que violan nuestras leyes y ponen en peligro a nuestras comunidades”, declaró.

DHS reacciona al arresto de inmigrante en California

Un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional calificó como “repugnante” que un convicto por delitos sexuales estuviera viviendo en un domicilio que funcionaba una guardería, dentro de una ciudad santuario.

Las autoridades no informaron si la esposa de Cruz Rodríguez enfrentará cargos relacionados ni el estatus legal de la guardería que operaba en la vivienda.

