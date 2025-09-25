GENERANDO AUDIO...

Joshua Jahn habría disparado dentro de ICE en Texas. Foto: Reuters

Las autoridades de Texas identificaron a Joshua Jahn, de 29 años, como el presunto responsable del tiroteo registrado este miércoles 24 de septiembre en las instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Dallas, que dejó dos muertos y terminó con el suicidio del agresor.

El atacante de Texas fue identificado como Joshua Jahn

De acuerdo con reportes oficiales, Jahn tendría vínculos familiares en el condado de Collin y se presume que vivía en Durant, Oklahoma. Medios como Fox News señalaron que el tirador utilizó un arma larga desde una posición elevada cercana al edificio de ICE en North Stemmons Freeway.

El agente especial del FBI en Dallas, Joe Rothrock, indicó que una bala hallada junto al atacante contenía mensajes “anti-ICE”, por lo que el hecho se investiga como un acto de “violencia selectiva”.

El tiroteo dejó dos muertos

El ataque ocurrió alrededor de las 6:30 de la mañana, cuando el tirador abrió fuego contra un grupo de detenidos, hiriendo de muerte a dos personas. Una tercera víctima permanece en estado crítico, confirmó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Las autoridades subrayaron que ningún agente del ICE resultó herido durante la agresión.

[TAMBIÉN PUEDES LEER: Hay un mexicano entre los heridos por tiroteo en centro de detención de ICE en Texas]

Investigaciones siguen en curso

“El motivo y el objetivo específico del tirador no han sido esclarecidos”, declaró el jefe de la policía de Dallas, David Comeaux, durante una conferencia de prensa.

Por su parte, un portavoz de ICE confirmó que los disparos se realizaron hacia una ventana de salida de la oficina de campo.

El FBI y la policía de Dallas mantienen abierta la investigación para determinar los móviles del ataque y posibles cómplices, mientras que las identidades de las víctimas no han sido reveladas.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]