Un video mostró el momento en el que un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) utiliza la fuerza para acceder a un vehículo y detener a un migrante guatemalteco en Massachusetts.

La grabación, que se ha viralizado en redes sociales, muestra que el actuar del agente generó temor entre los integrantes de la familia que se encontraban dentro del automóvil.

Los hechos ocurrieron en New Bedford, Massachusetts, cuando Juan Francisco Méndez viajaba con su familia rumbo al dentista y fue interceptado por agentes de ICE. Aunque supuestamente buscaban a otra persona, en el video se observa cómo rompen el vidrio del automóvil con un martillo para sacar a Méndez.

Según información de la agencia AP, el hombre, originario de Guatemala, se encontraba en proceso de solicitar asilo en Estados Unidos.

Ondine Galvez-Sniffin, abogada de Juan Francisco Méndez, informó que, además de él, su esposa Marilú Domingo también fue sacada del vehículo.

La familia asegura que los agentes actuaron sin verificar sus documentos ni confirmar su identidad antes de detenerlos. ICE declaró que buscaban a otra persona, pero aun así retiraron del automóvil a Méndez y a su esposa, luego de romper una de las ventanas.

La grabación fue hecha por Marilú Domingo en el momento de los hechos.

Según la agencia AP, Méndez fue trasladado a una instalación del ICE en Dover, New Hampshire.

Los familiares de Juan Francisco Méndez solicitan su liberación. Según su abogada, no tiene antecedentes penales y ha vivido en Estados Unidos durante al menos cuatro años. Actualmente, trabaja en la industria pesquera en New Bedford.

Su representante legal indicó que Méndez se encuentra en proceso de asilo y que, a finales del año pasado, se le tomaron las huellas dactilares sin que se encontrara vínculo con algún registro criminal. También afirmó que los agentes se negaron a revisar la documentación relacionada con su situación migratoria.

El alcalde de New Bedford, Jon Mitchell, expresó en redes sociales su preocupación por el operativo de ICE, señalando que “plantea preguntas que requieren respuestas claras”.

Cuestionó la falta de notificación a la policía y si los agentes realmente están enfocados en personas con historial criminal.

