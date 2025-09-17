“Intento de amordazar al periodismo”: NYT responde a demanda de Trump

GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP

La acción legal presentada por Donald Trump contra The New York Times fue calificada por el propio diario como un intento de “amordazar y desalentar el periodismo independiente”. El presidente de Estados Unidos exige 15.000 millones de dólares por difamación, acusando al medio de ser “un portavoz del Partido Demócrata de izquierda radical”.

En un comunicado, el periódico aseguró que la demanda “carece de fundamento legal” y advirtió que no cederá a tácticas de intimidación. “The New York Times no se dejará influenciar ni callar”, señaló.

Querella contra periodistas y editorial

La demanda fue presentada este lunes en un tribunal de Florida y también apunta contra cuatro reporteros del diario y la editorial Penguin Random House. Según la querella, de 85 páginas, la acusación se basa en tres artículos publicados entre septiembre y octubre de 2024, además de un libro firmado por los periodistas Russ Buettner y Susanne Craig.

Trump, de 79 años, incrementó sus ataques contra los medios en su nueva etapa en la Casa Blanca. Desde redes sociales, afirmó que al Times “se le permitió mentir y calumniar durante demasiado tiempo, ¡y eso se acaba YA!”.

La carta de cumpleaños atribuida a Epstein

El enfrentamiento se agudizó tras la publicación de artículos sobre una carta de cumpleaños presuntamente enviada por Trump a Jeffrey Epstein, financiero y delincuente sexual ya fallecido.

La misiva contenía un texto mecanografiado dentro del contorno de una mujer desnuda y llevaba una firma atribuida al mandatario, quien negó rotundamente su autenticidad.

Antecedentes de demandas contra medios

No es la primera vez que Trump acude a los tribunales contra medios críticos. En julio de este año demandó al Wall Street Journal, exigiendo 10.000 millones de dólares por difamación, luego de que se le atribuyera una carta obscena dirigida también a Epstein.

El presidente acusa de manera recurrente a la prensa tradicional de estar alineada con la “izquierda radical” y de favorecer a Kamala Harris en la pasada campaña presidencial.