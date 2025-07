La cifra de muertos por las devastadoras inundaciones en Texas, sur de Estados Unidos, subió a 27, entre ellos nueve menores de edad, confirmaron las autoridades este sábado.

El sheriff del condado de Kerr, Larry Leitha, informó que se han rescatado los cuerpos de 18 adultos y nueve niños, mientras continúan las tareas de búsqueda de al menos 27 niñas desaparecidas de un campamento de verano cerca del río Guadalupe.

To my friends in Kerrville & throughout the Hill Country… please be careful. We’re assisting where we can but everyone please follow the guidance from the Sheriff and local authorities. pic.twitter.com/NNrV4wvXTp