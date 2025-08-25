GENERANDO AUDIO...

Juicio Mayo Zambada. Foto: Reuters | Archivo

El “Mayo” Zambada se declaró culpable este lunes 25 de agosto de 2025 ante un tribunal federal en Nueva York, informó la agencia AFP. Ismael Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa en los años 80, admitió cargos de narcotráfico y crimen organizado ante la justicia estadounidense, lo que le permitirá evitar un juicio, aunque los delitos que reconoce podrían ser castigados con cadena perpetua, como ocurrió con su exsocio Joaquín “El Chapo” Guzmán.

“Culpable”, respondió en español con voz casi inaudible, cuando el juez le pidió confirmar su decisión. El capo de 77 años aceptó su responsabilidad en los cargos de empresa criminal continuada y actividades de crimen organizado, por los que pidió perdón tras admitir que corrompió a policías, mandos militares y políticos en México.

Además, deberá pagar una multa de 15 mil millones de dólares, según determinó la Corte. Su sentencia final será dada a conocer el 13 de enero de 2026.

El caso se lleva en la Corte del Distrito Este de Nueva York, bajo la supervisión del juez Brian Cogan, el mismo que en 2019 condujo el proceso contra El Chapo Guzmán, quien hoy cumple cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad en Colorado.

Beneficios que podría obtener

Tras declararse culpable, “El Mayo” Zambada podría negociar con la Fiscalía de Estados Unidos los siguientes beneficios:

Evitar la reclusión en una prisión de máxima seguridad

Obtener una reducción de condena basada en la cooperación y la información entregada

Acceso ampliado a su familia durante la ejecución de la pena

No se descarta una posible entrada al programa de testigos protegidos

Estas negociaciones se asemejan a las que permitió a su hijo, Vicente Zambada Niebla, alias “Vicentillo”, colaborar en el juicio de “El Chapo” en 2019 y obtener beneficios en su condena.

Antecedentes y trayectoria criminal de “El Mayo”

Zambada cofundó el Cártel de Sinaloa junto con Joaquín el “Chapo” Guzmán y dirigió la organización durante décadas, manteniendo operaciones desde México y extendiéndose a Sudamérica, Centroamérica y Estados Unidos. Entre 1989 y 2024, el Cártel de Sinaloa generó miles de millones de dólares mediante tráfico de cocaína, heroína, metanfetamina, marihuana y, posteriormente, fentanilo.

El pasado criminal de Zambada incluye:

Coordinación de rutas de narcóticos hacia EE. UU., asegurando transporte y distribución.

Empleo de grupos armados y sicarios para secuestros, asesinatos y protección de cargamentos.

Uso de corrupción pública para garantizar impunidad y éxito operativo del Cártel.

Expansión del tráfico de fentanilo desde 2012, es responsable de miles de kilogramos enviados a EE. UU.

Zambada permaneció prófugo de la justicia durante más de cinco décadas y fue considerado por Estados Unidos como uno de los narcotraficantes más peligrosos del mundo, con recompensa de hasta 15 millones de dólares por su captura.

Detención y traslado a EE. UU.

Zambada fue detenido en julio de 2024 en el aeropuerto de Santa Teresa, Nuevo México, en una operación conjunta de la DEA y el FBI. Según su declaración, fue engañado y trasladado en contra de su voluntad por Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo”. Tras su detención, se declaró no culpable hasta febrero de 2025, cuando su abogado Frank Pérez señaló que un cambio de postura sería posible si la Fiscalía descartaba la pena de muerte, hecho que ocurrió semanas antes del juicio.

Proceso de sentencia

El juez Brian Cogan determinará la sentencia en un plazo de hasta seis meses, dependiendo del valor de la información que Zambada proporcione a las autoridades estadounidenses. La Fiscalía evaluará el contenido antes de presentar su recomendación.

Si se confirma la declaración de culpabilidad, Estados Unidos tendrá bajo custodia a los dos líderes históricos del Cártel de Sinaloa: “El Chapo” Guzmán, cumpliendo cadena perpetua desde 2019, y ahora Ismael “El Mayo” Zambada.

Acusaciones y cargos formales

Zambada enfrenta 17 cargos que incluyen:

Conspiración para distribuir drogas ilegales en EE. UU.

Lavado de dinero y operación de organización criminal continua.

Conspiración para cometer homicidio y proteger operaciones del Cártel.

Fabricación y distribución de fentanilo, cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana.

Los fiscales detallan que bajo su liderazgo, el Cártel de Sinaloa llevó a cabo asesinatos, secuestros y actos de violencia en México, Centroamérica y EE. UU., con miles de millones de dólares de ganancias canalizados mediante lavado de dinero y pagos a funcionarios corruptos.

Colaboración de agencias y contexto histórico

La acusación y detención de Zambada se enmarcan dentro de investigaciones coordinadas por FBI, DEA y HSI, con apoyo de múltiples distritos federales. La acción forma parte del esfuerzo de la OCDETF para desmantelar redes internacionales de narcotráfico y crimen organizado, protegiendo comunidades estadounidenses de drogas letales, especialmente fentanilo.

Históricamente, Zambada dirigió el Cártel de Sinaloa tras la captura de “El Chapo” en 2016, consolidando operaciones de tráfico y expandiendo el poder del grupo mediante violencia y corrupción. Su captura marca el control estadounidense sobre los líderes más relevantes del narcotráfico mexicano histórico.