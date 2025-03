Ivanka Trump sorprende con práctica de defensa personal; así fue el combate cuerpo a cuerpo

GENERANDO AUDIO...

Ivanka Trump, hija de Donald Trump. Foto: AFP

Ivanka Trump, hija del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sorprendió al mostrar un combate de artes marciales en el que demostró lo dominado que tiene el jiu-jitsu.

A través de redes sociales, la hija del republicano, aparece en un combate de entrenamiento cuerpo a cuerpo en las que demostró varias técnicas de la disciplina de artes marciales.

Además, Ivanka Trump también demostró tener conocimiento en técnicas de defensa personal con las que, incluso, podría desarmar a una persona si se encontrase en una situación de riesgo.

La grabación fue compartida por la escuela en la que la hija del presidente estadounidense practica la disciplina.

“Jiu-Jitsu es más que un arte marcial. Arraigado en tradición antigua y refinada a lo largo de generaciones, ofrece un camino hacia la confianza física, la claridad mental y el equilibrio emocional. Su filosofía, reflejada en el @753Code, nos recuerda que la verdadera fuerza viene del carácter, la disciplina y el propósito. Lo que hace que este viaje sea aún más significativo es compartirlo con aquellos a quienes respetamos y valoramos. Como familias, entrenar juntos nos brinda el raro regalo de crecer lado a lado, en la colchoneta y en la vida”, escribieron en la cuenta de redes sociales desde donde se compartió la postal

¿Quién es Ivanka Trump, hija de Donald Trump, que sabe defensa personal?

Ivanka Trump es producto de la relación del republicano con Ivana Marie Zelníčková. La belleza de la mujer la llevo a ser parte de las pasarelas y portada de importantes revistas. Además, ha sido la imagen de marcas a nivel mundial.

Durante la primera campaña a La Casa Blanca de su padre, Ivanka Trump estuvo muy presente; sin embargo, se distanció de la política al final del primer mandato de su padre, después de haber sido una de sus principales asesoras.

“La razón principal por la que no voy a volver a servir ahora es que conozco el coste y es un precio al que no estoy dispuesta a someter a mis hijos”, dijo la mujer de 43 años, madre de tres niños, al podcast “Him & Her Show” antes de la toma de posesión de Trump.

Ivanka Trump y su cercanía con el deporte

Aunque su video de combate cuerpo a cuerpo sorprendió a varios, Ivanka Trump es una mujer que se acerca mucho al deporte. A través de su cuenta de Instagram, la hija del presidente estadounidense suele compartir algunas fotografías en las que luce los resultados de la actividad física.

Además, también comparte sus habilidades en el agua con el surf.