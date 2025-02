Jeff Bezos hace cambios en columnas de opinión del Washington Post

Jeff Bezos, propietario del Washington Post, anunció cambios significativos en la sección de opinión del periódico, priorizando la defensa de dos pilares: las libertades personales y el libre mercado.

En una comunicación interna compartida con el equipo, Bezos explicó que, aunque se cubrirán otros temas, los puntos de vista que se opongan a estos principios quedarán fuera de las columnas del diario.

El empresario estadounidense señaló que, en el pasado, los periódicos podían ofrecer una sección de opinión amplia y diversa, pero hoy Internet cumple ese rol.

I shared this note with the Washington Post team this morning:



I’m writing to let you know about a change coming to our opinion pages.



We are going to be writing every day in support and defense of two pillars: personal liberties and free markets. We’ll cover other topics too…