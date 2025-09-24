Jimmy Kimmel vuelve a la TV pese a presión política de Trump

GENERANDO AUDIO...

Jimmy Kimmel. Foto: Reuters

El programa nocturno “En Vivo con Jimmy Kimmel” regresó este martes a la televisión estadounidense tras una pausa de una semana provocada por amenazas gubernamentales a las televisoras, consideradas por críticos como un ataque a la libertad de expresión.

No obstante, la emisión no se transmitirá en todo el país, ya que Nexstar y Sinclair, propietarias de decenas de canales afiliados a ABC, anunciaron que mantendrán el boicot al espacio.

Así fue el regreso de Jimmy Kimmel a la televisión

La atención se centró en el monólogo de apertura de Kimmel, donde se esperaba que comentara la suspensión ocurrida luego de sus opiniones sobre las consecuencias del asesinato de Charlie Kirk, activista aliado de Donald Trump.

Antes del regreso del programa, el presidente estadounidense criticó la transmisión, acusando a ABC de hacer comentarios favorables a los demócratas y calificando a Kimmel como “otro brazo del DNC”. En Twitter, Trump recordó que ABC tuvo que pagarle 16 millones de dólares tras una demanda por difamación después de las elecciones pasadas.

A las afueras del estudio en Hollywood, decenas de espectadores se agolpararon para asistir a la grabación. Entre ellos, Paul Dorner, de 18 años, señaló: “No quiero que se disculpe. Me gustaría que defendiera sus posiciones”. Rogelio Nunez, de 38 años, agregó: “Tenemos que asegurarnos de que no sea censurado. Además de venir por el entretenimiento, creo que es importante proteger nuestros derechos”.

Kimmel, conocido por sus críticas a Trump, generó indignación entre algunos conservadores al insinuar que el movimiento MAGA buscaba aprovechar políticamente el asesinato de Kirk, ocurrido el 10 de septiembre en un campus universitario.

Sigue la polémica en torno al regreso de Kimmel

El presidente de la FCC, Brendan Carr, había advertido que podrían retirarse las licencias de las afiliadas de ABC si no tomaban medidas contra Kimmel, algo respaldado por Trump. Inmediatamente, Nexstar y Sinclair decidieron retirar el programa, provocando la suspensión temporal de ABC.

Disney, dueña de ABC, anunció el lunes la reversión de la suspensión, tras conversaciones con Kimmel. Sin embargo, Sinclair y Nexstar no transmitieron el programa, argumentando que esperaban compromisos que fomenten “un ambiente de respeto y diálogo constructivo”.

La decisión generó críticas en la industria del entretenimiento y la política, con artistas y partidos políticos señalando la presión gubernamental sobre los medios.

Entre los invitados de la emisión se encuentran Glen Powell y Sarah McLachlan. Kimmel, por su parte, compartió en Instagram una foto junto al fallecido productor Norman Lear, reconocido defensor de la libertad de expresión, con el comentario: “Extraño a este hombre hoy”.