El “Chapo” Guzmán denuncia en una carta que no lo dejan hablar con su abogado

Joaquín Guzmán Loera, el “Chapo”. Foto: Cuartoscuro

Joaquín Guzmán Loera, el “Chapo”, denunció que le impiden comunicarse con su nuevo abogado Israel José Encinosa. A través de una carta escrita a mano y dirigida al juez Brian Cogan, el exlíder del Cártel de Sinaloa aseguró que el propio juez le autorizó la visita hace unas semanas; aunque la decisión no ha sido acatada, por lo que no ha podido reunirse con su defensor.

“Pero hasta el día de hoy, al abogado José Encinosa no le han autorizado. Le doy las gracias por ordenar que le autoricen al abogado que me visite y me hable por teléfono y de nuevo le molesto que le ordene otra vez al Gobierno que le autoricen al abogado que me visite y que me hable por teléfono”, escribió el “Chapo” Guzmán.

La carta escrita por el “Chapo” Guzmán y dirigida al juez Brian Cogan circula en varias cuentas de redes sociales.

Las cartas de Joaquín Guzmán Loera, el “Chapo”

La carta escrita desde la cárcel de Florence, de máxima seguridad, en donde purga una pena en Estados Unidos, no es la primera que redacta el “Chapo” Guzmán. Previamente, el capo mexicano ocupó lápiz y papel para denunciar supuestas violaciones a sus derechos humanos en la prisión.

En aquella ocasión, en octubre de 2024, el exlíder del Cártel de Sinaloa aseguró que padecía severos problemas de salud, entre los que enlistó depresión y pérdida de memoria. Además de asegurar que padecía alergia.

El narcotraficante también solicitó que se le permitiera la visita de su esposa, quien, dijo, se encontraba en Estados Unidos y que sería la única integrante de su familia que podría visitarlo en la prisión de máxima seguridad en suelo estadounidense.

Tras su llegada a Estados Unidos y su juicio, al “Chapo” Guzmán se le han restringido llamadas y visitas como medida de seguridad por parte de las autoridades del país que lo sentenció.