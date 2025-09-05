GENERANDO AUDIO...

Joe Biden, expresidente de Estados Unidos. Foto: Reuters

El expresidente de Estados Unidos, Joe Biden, se sometió recientemente a una cirugía para retirar células cancerígenas de la piel, informó NBC News este jueves citando a un portavoz. La intervención, conocida como cirugía de Mohs, es uno de los procedimientos más usados para tratar los tipos más comunes de cáncer de piel.

De acuerdo con el reporte, el exmandatario de 82 años se encuentra en buen proceso de recuperación tras la operación. El portavoz de Biden no respondió de inmediato a solicitudes de más comentarios.

Biden ya había enfrentado diagnósticos de cáncer

La cirugía ocurre solo unos meses después de que Biden revelara en mayo que había sido diagnosticado con cáncer de próstata metastásico. Su equipo lo describió como un tipo agresivo pero sensible a hormonas, lo que aumenta las probabilidades de respuesta positiva al tratamiento.

El expresidente ya había tenido antecedentes de cáncer de piel: en 2023, durante un chequeo rutinario, los médicos le retiraron una lesión que resultó ser un carcinoma basocelular, el tipo más frecuente y menos peligroso de esta enfermedad.

Salud de Biden bajo el ojo público

Durante su presidencia, la salud física y mental de Biden fue objeto de constante escrutinio. En julio de 2024 decidió abandonar su campaña de reelección tras un debate fallido contra Donald Trump que generó fuertes dudas dentro del Partido Demócrata.

Biden hizo historia como el presidente más longevo al ser electo en 2020, con 78 años. Sin embargo, esa marca fue superada en 2024 cuando Trump, hoy con 79 años, regresó a la Casa Blanca.

Apariciones recientes del expresidente

Desde que dejó el cargo, Biden ha mantenido un perfil bajo con pocas actividades públicas. En abril pasado, ofreció un discurso en defensa de la Administración del Seguro Social, criticando los intentos de recorte impulsados por la actual administración.

El equipo médico de Biden continuará con revisiones periódicas para dar seguimiento a su estado de salud en los próximos meses.

