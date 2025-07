Un juez federal bloqueó este miércoles la orden del presidente Donald Trump que prohibía a migrantes que cruzan ilegalmente la frontera con México solicitar asilo en Estados Unidos. El tribunal otorgó 14 días para que el Gobierno apele la decisión.

El fallo fue emitido por el juez de distrito Randolph Moss, quien determinó que Trump se extralimitó al emitir la medida y que ésta violaba la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA).

BREAKING: A federal judge says Donald Trump's crackdown on aslyum for those crossing the southern border exceeded his legal authority and must be halted. He grants sweeping class protection. https://t.co/MtpylYY5xJ pic.twitter.com/hn6GAn4Plf

Durante su campaña presidencial, Trump prometió expulsar de EE. UU. a millones de migrantes en situación irregular. Desde que regresó a la Casa Blanca, en enero, ha tomado diversas medidas para acelerar las deportaciones y reducir los cruces fronterizos.

El magistrado explicó que las solicitudes de asilo están protegidas por leyes aprobadas por el Congreso, y el presidente no puede imponer un sistema alterno.

“La ley de inmigración establece la única manera para expulsar a personas en el país”, afirmó Moss, designado por el expresidente Barack Obama.

En su fallo, el juez reconoció que el Gobierno enfrenta un gran reto para frenar los cruces irregulares y atender la acumulación de solicitudes, pero insistió en que se deben respetar los procesos legales.

La Casa Blanca, a través de Stephen Miller, condenó la resolución. En redes sociales calificó al juez como “marxista” y acusó que la decisión protege a migrantes de todo el mundo.

To try to circumvent the Supreme Court ruling on nationwide injunctions a marxist judge has declared that all potential FUTURE illegal aliens on foreign soil (eg a large portion of planet earth) are part of a protected global “class” entitled to admission into the United States. https://t.co/IWWd2nddVC