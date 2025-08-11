GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP

Un juez federal en Estados Unidos rechazó la solicitud del Departamento de Justicia para hacer públicas las transcripciones del gran jurado en el caso contra Ghislaine Maxwell, condenada por reclutar menores para el delincuente sexual Jeffrey Epstein.

El juez Paul Engelmayer, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, argumentó que el contenido ya es de dominio público y que solo menciona a Maxwell y Epstein en relación con abusos a menores.

El gobierno del presidente Donald Trump buscaba difundir las transcripciones para calmar críticas de sus simpatizantes, quienes acusan un encubrimiento de los crímenes y conexiones de Epstein.

Engelmayer desestimó el argumento del “gran interés público” y dijo que la moción partía de una premisa falsa: que el material contenía nueva información relevante sobre Epstein, Maxwell o cómplices. “Definitivamente no lo son”, concluyó.

Antecedentes del caso Epstein y Maxwell

Maxwell, de 63 años, cumple una condena de 20 años desde 2021. Epstein murió en una cárcel de Nueva York en 2019 mientras esperaba juicio por tráfico sexual.

El Departamento de Justicia también pidió la publicación de las transcripciones en el caso de Epstein, pero esa solicitud está en manos de otro juez.

El caso sigue generando controversia, especialmente tras declaraciones del FBI y el Departamento de Justicia descartando que Epstein tuviera una “lista de clientes” o que haya chantajeado a figuras públicas.

El vicefiscal general Todd Blanche, exabogado personal de Trump, se reunió recientemente con Maxwell sin revelar detalles. Tras ese encuentro, la exsocialité fue trasladada a una prisión de menor seguridad.

El mes pasado, The Wall Street Journal reveló que el nombre de Trump apareció en una revisión de los “archivos Epstein”, aunque no hay pruebas de irregularidades.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]