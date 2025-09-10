Jueza bloquea temporalmente intento de Trump de destituir a Lisa Cook, gobernadora de la Fed

GENERANDO AUDIO...

Lisa Cook y Donald Trump. Foto: AFP

Una jueza federal de Estados Unidos bloqueó temporalmente la destitución de la gobernadora de la Reserva Federal (Fed) Lisa Cook, ordenada por el presidente Donald Trump.

Cook, la primera mujer negra en integrar la junta directiva de la Reserva Federal, está impugnando su destitución en la justicia.

La jueza de Washington, Jia Cobb, accedió este martes al pedido de Cook de permanecer en la junta directiva de la Fed mientras se resuelve su demanda, justo una semana antes de esperada reunión de la institución sobre las tasas de interés.

Trump ha alegado que Cook cometió fraude hipotecario, afirmaciones que su abogado ha desestimado como una campaña de desprestigio.

El presidente reclama desde hace meses a la Fed que recorte drásticamente las tasas de interés para impulsar el crédito y el consumo.

La salida de Cook, quien se ha mostrado partidaria de mantener los tipos de interés sin cambios, le permitiría reemplazarla por alguien más afín a sus ideas.