Operaciones en Alligator Alcatraz representan amenaza. Fotos: Reuters

Una jueza federal ordenó la suspensión inmediata de las obras en el polémico centro de detención migratorio “Alligator Alcatraz”, ubicado en el corazón de los Everglades, Florida, tras una demanda que advierte sobre graves afectaciones ambientales.

La jueza Kathleen Williams, del Distrito Sur de Florida, detuvo por 14 días cualquier actividad relacionada con excavaciones, cercado, pavimentación y construcción de nueva infraestructura en el centro, que se ubica en una zona natural conocida por estar rodeada de caimanes y especies en peligro de extinción.

Activistas denuncian riesgo para los Everglades

La suspensión fue solicitada por organizaciones ambientalistas como Friends of the Everglades, la Tribu Miccosukee y el Center for Biological Diversity, que advierten sobre el uso intensivo de combustibles, el aumento en generación de residuos y la alteración del ecosistema único del sur de Florida.

“Nos complace que la jueza haya visto la urgente necesidad de pausar la construcción adicional”, declaró Eve Samples, directora de Friends of The Everglades.

Según estas organizaciones, el proyecto careció de una evaluación de impacto ambiental antes de su avance, algo especialmente crítico al tratarse de una zona que alberga al menos 36 especies animales vulnerables, como la pantera floridana, la cigüeña de madera y el caimán americano.

“Esperamos que esto avance nuestra meta final de proteger al único y amenazado ecosistema de los Everglades”.

“Alligator Alcatraz” sigue operando: han salido vuelos con migrantes

La jueza no suspendió las operaciones del centro migratorio, que ya está activo. De hecho, el 25 de julio, el gobernador Ron DeSantis anunció que el sitio ya fue habilitado como aeropuerto para vuelos de deportación gestionados por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Desde entonces, se han realizado al menos 600 expulsiones de migrantes, según datos oficiales.

Paralelo a otra demanda por violaciones de derechos humanos

Este proceso judicial es independiente de otra demanda en curso, liderada por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y presentada ante el juez Rodolfo A. Ruiz II, también en el Distrito Sur de Florida. En ese caso, los demandantes denuncian violaciones a derechos humanos dentro del centro, incluidas condiciones inadecuadas de detención.

Mientras avanzan las audiencias, la suspensión de las obras podría extenderse si se demuestra que el centro afecta de forma irreparable uno de los ecosistemas más frágiles y emblemáticos de Estados Unidos.

