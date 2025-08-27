GENERANDO AUDIO...

Kristi Noem celebra arresto de migrantes. Foto: AFP | Reuters | Archivo

Kristi Noem, la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, informó el arresto número 5 mil de migrantes. A través de su cuenta oficial de X, la funcionaria de la administración de Donald Trump, destacó que el arresto fue Los Ángeles.

En su mensaje, Noem celebró el arresto cinco mil, asegurando que se trata de “extranjeros ilegales criminales” a los que llamó “asesinos y depredadores de menores”.

“Hoy, se realizó su arresto número 5 mil en Los Ángeles. Eso significa 5 mil extranjeros ilegales, criminales, miembros de pandillas, depredadores de menores y asesinos retirados de nuestras calles”, escribió Kristi Noem.

Además, afirmó que, con la detención de los miles de migrantes desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, las familias estadounidenses están protegidas y se han salvado “vidas preciosas”.

“Vidas preciosas salvadas. Familias protegidas. Los contribuyentes estadounidenses exentos del costo de sus crímenes Y de la carga de sus beneficios”, escribió Kristi Noem.

“Esto es sólo el comienzo”: Noem lanza advertencia

Tras celebrar la detención 5 mil de migrantes, Kristi Noem no dudó en lanzar una advertencia a toda persona que se encuentre de manera ilegal en Estados Unidos o pretenda llegar al territorio sin papeles.

“Que no quepa duda: si estás aquí ilegalmente, te encontraremos, te arrestaremos y te enviaremos de vuelta. Esto es solo el comienzo”

Finalmente, agradeció a los agentes por las detenciones de migrantes en Estados Unidos.

“Gracias a nuestros valientes oficiales de la ley”, escribió Noem en su cuenta de X, antes Twitter.

Donald Trump contra los migrantes

Desde su regreso a la Casa Blanca, Donald Trump emprendió una serie de acciones encaminadas a la detención y deportación de personas que se encuentran de manera ilegal en Estados Unidos, cumpliendo las promesas que hizo durante su campaña.

El mandatario ha causado gran polémica por las redadas y el despliegue de elementos de seguridad. Además, ha recibido severas críticas por el centro de detención en donde ingresa a migrantes detenidos.