Kristi Noem hablo de los planes de Trump para muro fronterizo. Fotos: Reuters

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), Kristi Noem, anunció que el Gobierno estadounidense planea pintar de negro el muro en la frontera con México para dificultar su escalada y reforzar la seguridad.

La medida se presentó durante una conferencia frente al muro en Santa Teresa, Nuevo México, donde la funcionaria se refirió a la importancia de mantener una frontera segura.

Pintura negra como efecto disuasorio

Según Noem, la pintura negra se suma a las características físicas del muro, que es alto y se adentra profundamente en el suelo, lo que dificulta tanto la escalada como la construcción de túneles para cruzar ilegalmente. La secretaria enfatizó que esta acción busca reducir los intentos de entrada ilegal y promover el cumplimiento de la ley.

La secretaria explicó que la decisión de pintar el muro de negro fue solicitada directamente por el presidente estadounidense, Donald Trump, debido a que el color absorbe más calor en climas cálidos, haciendo que escalar la estructura sea aún más complicado.

“Hoy vamos a pintarla de negro. Esto es específicamente a petición del presidente, quien comprende que en las altas temperaturas de aquí, cuando algo se pinta de negro, se calienta aún más. Y hará que sea aún más difícil para las personas escalar” afirmó Noem.

De acuerdo a lo declarado por Noem, la medida no sólo busca dificultar físicamente el cruce, sino también enviar un mensaje claro para las personas que busquen cruzar ilegalmente y se incentivará que los migrantes cumplan los procesos legales para establecerse en el país.

Respalda planes de Trump para muro fronterizo

Durante su intervención, Noem recordó que una frontera segura es fundamental para los Estados Unidos y respaldó la labor de Trump en este tema:

“Recuerden que una nación sin fronteras no es una nación en absoluto. Y estamos muy agradecidos de tener un presidente que comprende eso y que entiende que una frontera segura es importante para el futuro de nuestro país” señaló.

El plan contempla combinar medidas físicas del muro con estrategias de vigilancia y control para garantizar que quienes lleguen a la frontera sur lo hagan cumpliendo la ley, lo que, según la secretaria, permitirá a los migrantes acceder a las oportunidades de legalización y ciudadanía en Estados Unidos de manera correcta.

