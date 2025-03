Kristi Noem, secretaria de Seguridad de EE. UU., se reunirá el viernes con Sheinbaum

La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), Kristi Noem, confirmó que el próximo viernes viajará a México para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum. El encuentro se centrará en la situación migratoria en la frontera y en la cooperación entre ambos países en temas de seguridad y movilidad humana.

This week, the Secretary of Homeland Security Kristi Noem will travel to El Salvador, Colombia, and Mexico. pic.twitter.com/AQvw5lqtP4

El Gobierno de Estados Unidos ha mantenido conversaciones con México sobre el flujo migratorio, medidas de control y estrategias para reducir la migración irregular. En este contexto, la visita de Noem cobra relevancia en el marco de la relación bilateral.

Esta mañana, en una reunión de gabinete con el presidente Donald Trump, Noem confirmó que esta semana realizará visitas a los países con los que tienen que mantener una estrecha comunicación para combatir la inseguridad.

Honored to join @POTUS Trump at today’s cabinet meeting. Under President Trump’s leadership, the @USCG is empowered to do their job of securing our maritime border ensuring dangerous drugs and illegal aliens never reach American shores. pic.twitter.com/TJGfYiO2j9