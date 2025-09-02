GENERANDO AUDIO...

La Casa Blanca confirmó que el presidente Donald Trump tiene previsto hacer un anuncio “emocionante” relacionado con el Departamento de Defensa este martes a las 2 p.m. (hora del Este en Estados Unidos), según su agenda oficial. La vocera presidencial, Karoline Leavitt, adelantó la noticia en una publicación compartida en X por el periodista Josh Wingrove.

Aunque no se ha revelado el contenido exacto del anuncio, fuentes cercanas a la administración indicaron que Trump podría estar considerando restaurar el nombre original del Departamento de Defensa: Departamento de Guerra, el cual dejó de usarse en 1947.

Trump insiste en regresar al nombre original del Departamento

Desde que retomó el cargo en enero, Trump ha mencionado varias veces su interés en cambiar el nombre del Departamento de Defensa. “Como Departamento de Guerra, ganábamos todo. Ganábamos todo”, dijo recientemente el presidente. Durante una reunión con el presidente surcoreano Lee Jae-myung, Trump afirmó que el nuevo nombre “tiene un sonido más fuerte” y adelantó que el cambio podría concretarse “en la próxima semana”.

De acuerdo con The Wall Street Journal, la administración explora alternativas para hacer el cambio sin necesidad del Congreso, aunque exfuncionarios del Pentágono confirmaron que ya existen borradores legales para pedir autorización legislativa, incluso bajo escenarios de emergencia nacional.

Hegseth dará conferencia en el Pentágono

Trump también adelantó que el actual secretario de Defensa, Pete Hegseth, ofrecerá una conferencia de prensa este miércoles a las 8 a.m. (hora del Este) en el Pentágono. En su red Truth Social, Trump aseguró que será un evento “interesante e irrefutable” en defensa de “nuestros grandes pilotos americanos”.

Cabe mencionar que el puesto que ocupa Hegseth se llamaba originalmente secretario de Guerra, creado en 1789 bajo el gobierno de George Washington. El primer titular fue Henry Knox. El cargo desapareció formalmente en 1947 con la creación del actual Departamento de Defensa.

El nuevo anuncio podría marcar un cambio simbólico e histórico en la estructura del gobierno estadounidense.

