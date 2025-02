La Casa Blanca amenaza con "abrir las puertas del infierno" contra cárteles de la droga mexicanos

Los cárteles de la droga “están sobre aviso”, aseguró este viernes la Casa Blanca, y amenazó con “abrir las puertas del infierno” contra ellos para garantizar la seguridad en la frontera con México.

Desde que regresó al poder el 20 de enero, el presidente estadounidense Donald Trump declaró la guerra a los cárteles del narcotráfico mexicanos, a los que acusa de fabricar fentanilo, un opiáceo sintético 50 veces más potente que la heroína, que causa decenas de miles de muertos por sobredosis al año en Estados Unidos.

National Security Advisor Mike Waltz: "We are going to unleash holy hell on the cartels. Enough is enough."



Video courtesy of @RSBNetwork during @CPAC pic.twitter.com/lFoZRj0s1K