GENERANDO AUDIO...

Stephen Miller, asesor de Donald Trump. Foto: AFP.

Las críticas en Estados Unidos hacia la Ciudad de México (CDMX) por la inseguridad y violencia que se viven en ella siguen. En esta ocasión, el asesor para seguridad interior de la Casa Blanca, Stephen Miller, no dudó en asegurar que los cárteles de la droga tienen el control de la capital mexicana.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Asesor de Trump asegura que cárteles gobiernan la CDMX

En entrevista con el conductor Sean Hannity de Fox News, el funcionario estadounidense destacó al inicio de la conversación que desde que el gobierno del presidente Donald Trump tomó el control de la seguridad de Washington D. C., hubo una reducción considerable de homicidios, al no registrar ninguno en dos semanas.

“Es la ciudad más segura que ha existido en toda su historia”, manifestó Miller, quien arremetió contra el Partido Demócrata por permitir que la delincuencia se apodere de ciudades como Chicago.

“Yo les diría a los alcaldes de todas estas ciudades demócratas, como Chicago: lo que están haciendo con sus propios ciudadanos es malo. Deberíamos alabar a Dios todos los días que el presidente Trump esté en la Casa Blanca”, agregó el principal artífice de la política migratoria de EE. UU.

Fue en ese momento en el que el asesor para seguridad interior de la Casa Blanca se refirió a la Ciudad de México como una de las ciudades más peligrosas del mundo por estar “dirigida por cárteles criminales”.

“Si sus calles son más violentas, como lo son estas ciudades demócratas, más violentas que Bagdad, más violentas que las comunidades de Etiopía, lugares que muchos estadounidenses ni siquiera soñarían con visitar, algunos de los lugares más peligrosos del planeta Tierra, entonces son más peligrosas que la Ciudad de México, que está dirigida por cárteles criminales”, sostuvo Stephen Miller.

Por último, Miller acusó al Partido Demócrata de ser “una entidad dedicada exclusivamente a la defensa de criminales, empedernidos, pandilleros, asesinos de inmigrantes ilegales y terroristas”.