GENERANDO AUDIO...

Se llegó a un acuerdo para la liberación. Foto: AFP

Más de 300 ciudadanos surcoreanos arrestados en una redada migratoria en Georgia serán liberados y repatriados en los próximos días, informó el gobierno de Corea del Sur este domingo.

Detienen a surcoreanos en redada en fábrica de baterías de Hyundai y LG

El operativo ocurrió el jueves pasado en una planta de baterías para autos eléctricos que Hyundai y LG construyen en Ellabell, Georgia. De acuerdo con las autoridades estadounidenses, se trató de la mayor redada en un solo sitio dentro de la campaña antiinmigratoria impulsada por el presidente Donald Trump.

Las autoridades señalaron que en total fueron 475 los detenidos por estancia irregular en Estados Unidos, de los cuales al menos 250 son empleados de subcontratistas surcoreanos y 47 pertenecen directamente a LG Energy Solution. Hyundai aseguró que ninguno de los trabajadores arrestados está en su nómina.

El jefe de gabinete del presidente Lee Jae Myung, Kang Hoon-sik, informó que ya existe un acuerdo con Estados Unidos para que los trabajadores sean liberados.

“Las negociaciones para la liberación de los trabajadores terminaron como resultado de una respuesta rápida y unida”, declaró.

Añadió que solo restan trámites administrativos y que, una vez concluidos, un vuelo chárter trasladará a los surcoreanos de regreso a su país.

Contexto económico y político actual de surcoreanos en Estados Unidos

El caso ocurre mientras Corea del Sur refuerza su presencia industrial en Estados Unidos. En julio, Seúl anunció inversiones por 350 mil millones de dólares para contrarrestar las amenazas arancelarias de Trump y fortalecer el sector automotriz y electrónico.

El mandatario republicano, por su parte, impulsa la expulsión de inmigrantes más grande en la historia de Estados Unidos, que afecta a los aproximadamente 11 millones de personas en situación irregular en el país.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]