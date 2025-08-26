Lisa Cook confronta a Trump: “No tiene autoridad para despedirme de la Fed”

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

La directiva de la Reserva Federal (Fed) Lisa Cook rechazó este martes la orden de Donald Trump de removerla de su cargo, asegurando que el presidente “no tiene autoridad legal” para intervenir en la junta del banco central de Estados Unidos.

El lunes por la noche, Trump difundió una carta en la que afirmaba haber despedido a Cook “con efecto inmediato”, basándose en presuntas irregularidades en créditos hipotecarios. Sin embargo, la funcionaria afirmó que no piensa renunciar y que el mandatario carece de facultades para hacerlo.

Cook asegura que Trump no puede removerla de la Fed

En un comunicado compartido a la AFP por su abogado, Abbe Lowell, Cook señaló que “el presidente Trump dijo despedirme ‘con causa justificada’ cuando no existe causa legal alguna y no tiene autoridad para hacerlo”.

Lowell anunció que tomarán “todas las medidas necesarias” para impedir lo que calificó como un intento ilegal del presidente de intervenir en la independencia de la Fed.

Antecedentes de la disputa legal

En Estados Unidos, la capacidad del presidente para destituir a miembros de la Reserva Federal es limitada. Una reciente orden de la Corte Suprema estableció que solo pueden ser removidos “por causa justificada”, es decir, en casos de infracciones comprobadas.

Trump argumentó que una denuncia presentada el 15 de agosto por el director de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda (FHFA), un aliado suyo, ante el fiscal general, era motivo suficiente para retirar a Cook de la junta.

El mandatario señaló supuestas declaraciones falsas en créditos hipotecarios, incluyendo haber registrado dos residencias principales, una en Michigan y otra en Georgia.

Cook no enfrenta cargos penales

Pese a las acusaciones, Lisa Cook no ha sido imputada por ningún delito. Las supuestas irregularidades ocurrieron antes de que ocupara su puesto actual en la Fed.

Hasta el momento, la Reserva Federal no ha emitido comentarios sobre el caso. Mientras tanto, Trump sostuvo en su carta que la conducta atribuida a Cook refleja “negligencia grave” y pone en duda su confiabilidad como reguladora financiera.

La confrontación abre un nuevo capítulo en la relación entre el presidente y la Fed, un organismo clave para la economía estadounidense cuya independencia está protegida por ley.