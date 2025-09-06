Nueva lista negra de EE. UU.: sanciones a países que detengan “injustamente” a estadounidenses

GENERANDO AUDIO...

Donald Trump. Foto: Reuters

Estados Unidos creará una lista negra de países que, según Washington, han detenido injustamente a estadounidenses. La orden, firmada por el presidente Donald Trump, contempla duras sanciones para las naciones que ingresen al listado.

La orden ejecutiva fue firmada por el republicano y en ella se designará a los “estados patrocinadores de detenciones injustas”, una distinción similar a la lista de países catalogados como patrocinadores del terrorismo.

“Estadounidenses no serán moneda de cambio”: asesor de Trump

De acuerdo con Sebastian Gorka, asesor del presidente Trump, la orden ejecutiva firmada evitarás que los ciudadanos estadounidenses sean tomados como “moneda de cambio” por los países en donde sean detenidos.

“Con la orden ejecutiva que se firma hoy, se marca una línea clara: los ciudadanos estadounidenses no serán utilizados como moneda de cambio”, declaró Sebastian Gorka, asesor de Trump

¿Qué países estarán en la nueva lista negra de Estados Unidos?

Aunque con la orden firmada por Trump no se dieron a conocer los nombres de países que formarán parte de la lista negra, un alto funcionario reveló que en ella podrían estar:

China

Irán

Afganistán

De acuerdo con el alto funcionario, esos países podría estar bajo la lupa debido a su “participación persistente en la diplomacia de rehenes”.

¿Qué pasará con los países incluidos en la nueva lista negra?

Con la orden de Trump, los países designados por el Departamento de Estado en la lista negra serían acreedores a medidas como:

Sanciones y controles de exportación por parte de Estados Unidos

Prohibición de la entrada a funcionarios involucrados en los encarcelamientos

Además, funcionarios afirmaron que el Departamento de Estado podría prohibir a ciudadanos estadounidenses visitar los países de la lista negra, una medida que solo aplica actualmente a Corea del Norte.

Estados Unidos prioriza la liberación de estadounidenses en el extranjero

Como principio de su política exterior, Estados Unidos ha priorizado la liberación de estadounidenses en el extranjero, para lo cual ha negociado intercambios de prisioneros, incluso en Rusia.

Trump ha pregonado su historial en la liberación de estadounidenses, y funcionarios afirman que 72 prisioneros han sido liberados en el extranjero bajo su supervisión.

El Departamento de Estado asiste comúnmente a estadounidenses detenidos en el extranjero y luego evalúa si fueron encarcelados por motivos ilícitos, incluso como moneda de cambio político.