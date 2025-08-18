Trump concluye cumbre en Washington y prepara encuentro Putin-Zelenski

GENERANDO AUDIO...

Cumbre con líderes europeos con Trump. Foto: AFP

La cumbre en la Casa Blanca entre Donald Trump, líderes europeos, y el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, concluyó este lunes con el anuncio de que se trabaja en una nueva reunión entre Vladimir Putin y Zelenski para discutir el fin de la guerra en Ucrania.

Trump llamó a Putin durante la cumbre

Antes del cierre, Trump interrumpió la sesión para realizar una llamada telefónica a Putin, en un intento por avanzar en un acuerdo que permita establecer las bases de un alto a la guerra, informó la AFP.

La comunicación ocurrió mientras el republicano recibía en Washington a Zelenski y a los dirigentes de Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Finlandia, la Comisión Europea y la OTAN.

Trump busca cumbre directa Putin-Zelenski

Al término del encuentro, Trump afirmó que ya “comenzó” a organizar una reunión entre los presidentes de Rusia y Ucrania. El republicano destacó que esta sería la vía más directa para alcanzar un entendimiento y garantizar la estabilidad en la región.

El mandatario estadounidense agregó que Europa será la encargada de brindar garantías de seguridad a Ucrania, mientras que Estados Unidos coordinará el proceso para que esas medidas se cumplan de manera efectiva.

Macron pide incluir a Europa en la mesa

En medio de las discusiones, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, planteó la necesidad de una cumbre a cuatro bandas que incluya a los europeos, además de Estados Unidos, Rusia y Ucrania.

“Cuando hablamos de garantías de seguridad, nos referimos a la seguridad de todo el continente europeo”, dijo Macron, subrayando que los países de la región deben estar representados en las negociaciones.

Zelenski respalda la mediación

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, respaldó las conversaciones y valoró positivamente el papel de Washington. “Tuvimos una muy buena conversación con el presidente Trump, y realmente fue la mejor, o tal vez la mejor será en el futuro”, expresó.

Las partes acordaron mantener contactos en los próximos días para definir la fecha y el formato de la cumbre entre Putin y Zelenski, con el objetivo de acelerar la búsqueda de un acuerdo de paz.