Foto: Getty / Fayette County District Attorney’s Office

Una maestra de secundaria en Pensilvania, identificada como Ashley Autumn Mongell, de 30 años, enfrenta un proceso legal tras ser acusada de enviar fotografías íntimas a un exalumno de 14 años y mantener conversaciones de carácter sexual a través de redes sociales.

En redes sociales enviaba fotos al adolescente

De acuerdo con un reporte de New York Post, la docente habría utilizado aplicaciones como Snapchat, Instagram y mensajes de texto para comunicarse con el menor, quien fue su alumno el año pasado en la Connellsville Area Middle School, ubicada a unos 80 kilómetros al sur de Pittsburgh.

Según la denuncia penal, Mongell llegó a pedir al estudiante que se asegurara de que los mensajes desaparecieran, e incluso bromeó con la diferencia de edad al escribir: “No me escribas por nueve años”.

La investigación comenzó por una alerta

Las investigaciones revelan que ambos intercambiaron fotografías de desnudos, una de las cuales fue hallada en el teléfono del adolescente tras una revisión policial.

La investigación comenzó cuando la Unidad de Crímenes Informáticos de la Policía Estatal de Pensilvania recibió una alerta del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados, lo que derivó en una revisión de las cuentas vinculadas con la profesora y el estudiante.

Maestra enfrenta cargos y fue suspendida

El fiscal del condado de Fayette, Mike Aubele, confirmó que la maestra enfrenta un cargo de contacto ilícito con un menor, delito que podría derivar en una pena de hasta siete años de prisión. La acusada fue detenida el viernes y se encuentra bajo custodia en la cárcel del condado, con una fianza fijada en 40 mil dólares (aproximadamente 734 mil pesos). Su próxima audiencia está programada para el 24 de septiembre.

Tras conocerse los hechos, el Distrito Escolar de Connellsville informó en un comunicado que la maestra fue colocada en suspensión administrativa inmediata. El superintendente Richard Evans aseguró a los padres que la seguridad de los estudiantes es “la prioridad más alta” y que cooperarán plenamente con las autoridades durante el proceso.

