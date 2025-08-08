Mal uso de visa de turista en EE. UU.: errores que pueden cancelarla y dejarte fuera 10 años

| 14:05 | Redacción Uno TV | Agencias
Mal uso de visa de turista en EE. UU.: errores que pueden cancelarla y dejarte fuera 10 años
Hay distintas acciones a evitar. Foto: Shutterstock

Viajar a Estados Unidos (EE. UU.) con visa de turista implica cumplir con las reglas migratorias y de seguridad. No hacerlo puede provocar la cancelación del documento y un veto de hasta 10 años para volver a entrar al país.

¿Qué es el mal uso de visa?

Las autoridades estadounidenses consideran mal uso de visa de turista cuando el visitante excede el tiempo de estancia permitido, miente a un oficial de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) o realiza actividades no autorizadas.

Si visitas la franja fronteriza, sólo puedes permanecer 30 días; en otros casos, el límite lo establece el sello de internación o el permiso de entrada.

[PUEDES LEER: Alcalde de Nogales confirma retiro de su visa: “Es un proceso administrativo”]

Errores que pueden costarte la visa

  • Dar información falsa a oficiales de CBP
  • Usar el carril SENTRI sin autorización
  • Cometer delitos en Estados Unidos
  • No reportar la pérdida o robo de la visa
  • Viajar con artículos prohibidos como armas, explosivos o drogas
  • No declarar sumas de dinero superiores a 10 mil dólares

Faltas graves que provocan cancelación inmediata

  • Declarar ser ciudadano estadounidense sin serlo
  • Prestar tu visa a otra persona
  • Trabajar o realizar actividades lucrativas
  • Comprar mercancía para revender en México
  • Ayudar a cruzar personas sin documentos migratorios
  • Estudiar sin la visa correspondiente

[TE PUEDE INTERESAR: EE. UU. revela qué países deberán pagar fianza de 15 mil dólares por visa]

Otras causas que debes evitar

  • No asistir a audiencias judiciales en EE. UU. cuando tienes procesos abiertos
  • Inscribir a tus hijos en escuelas estadounidenses si resides en México
  • Sobrepasar la estancia permitida al visitar tus propiedades en EE. UU.
  • Tener un hijo en el país y aceptar la cobertura médica de “Medicare” sin pagar gastos
  • Viajar en automóvil sin seguro o con placas vencidas
  • No pagar multas de tránsito
  • Ingresar medicamentos controlados sin receta médica vigente

¿Cómo recuperar tu visa si fue cancelada?

Sólo un oficial consular puede autorizar una nueva visa después de la cancelación. No contrates abogados o gestores que prometan “arreglarla”; estas personas no tienen facultades para hacerlo.

Cuidar tu visa de turista es tu responsabilidad. Evitar conductas prohibidas y cumplir con las reglas te permitirá seguir viajando sin problemas y mantener el documento vigente.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Te recomendamos:

Homenaje a la tribu Seri: así son los murales en Hermosillo del corredor cultural

Cultura

Homenaje a la tribu Seri: así son los murales en Hermosillo del corredor cultural

Noticias de hoy 8 de agosto de 2025, en un minuto, hasta las 14:00 horas

Todo en Uno TV

Noticias de hoy 8 de agosto de 2025, en un minuto, hasta las 14:00 horas

¿Por cuánto tiempo te dan el apoyo al Desempleo para el Bienestar Edomex?

Estado de México

¿Por cuánto tiempo te dan el apoyo al Desempleo para el Bienestar Edomex?

Feria de la Torta 2025 en CDMX: tendrá la torta más grande del mundo

Ciudad de México

Feria de la Torta 2025 en CDMX: tendrá la torta más grande del mundo

Etiquetas: ,