Mal uso de visa de turista en EE. UU.: errores que pueden cancelarla y dejarte fuera 10 años

GENERANDO AUDIO...

Hay distintas acciones a evitar. Foto: Shutterstock

Viajar a Estados Unidos (EE. UU.) con visa de turista implica cumplir con las reglas migratorias y de seguridad. No hacerlo puede provocar la cancelación del documento y un veto de hasta 10 años para volver a entrar al país.

¿Qué es el mal uso de visa?

Las autoridades estadounidenses consideran mal uso de visa de turista cuando el visitante excede el tiempo de estancia permitido, miente a un oficial de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) o realiza actividades no autorizadas.

Si visitas la franja fronteriza, sólo puedes permanecer 30 días; en otros casos, el límite lo establece el sello de internación o el permiso de entrada.

Errores que pueden costarte la visa

Dar información falsa a oficiales de CBP

Usar el carril SENTRI sin autorización

Cometer delitos en Estados Unidos

No reportar la pérdida o robo de la visa

Viajar con artículos prohibidos como armas, explosivos o drogas

No declarar sumas de dinero superiores a 10 mil dólares

Faltas graves que provocan cancelación inmediata

Declarar ser ciudadano estadounidense sin serlo

Prestar tu visa a otra persona

Trabajar o realizar actividades lucrativas

Comprar mercancía para revender en México

Ayudar a cruzar personas sin documentos migratorios

Estudiar sin la visa correspondiente

Otras causas que debes evitar

No asistir a audiencias judiciales en EE. UU. cuando tienes procesos abiertos

Inscribir a tus hijos en escuelas estadounidenses si resides en México

Sobrepasar la estancia permitida al visitar tus propiedades en EE. UU.

Tener un hijo en el país y aceptar la cobertura médica de “Medicare” sin pagar gastos

Viajar en automóvil sin seguro o con placas vencidas

No pagar multas de tránsito

Ingresar medicamentos controlados sin receta médica vigente

¿Cómo recuperar tu visa si fue cancelada?

Sólo un oficial consular puede autorizar una nueva visa después de la cancelación. No contrates abogados o gestores que prometan “arreglarla”; estas personas no tienen facultades para hacerlo.

Cuidar tu visa de turista es tu responsabilidad. Evitar conductas prohibidas y cumplir con las reglas te permitirá seguir viajando sin problemas y mantener el documento vigente.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]