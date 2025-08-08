Mal uso de visa de turista en EE. UU.: errores que pueden cancelarla y dejarte fuera 10 años
Viajar a Estados Unidos (EE. UU.) con visa de turista implica cumplir con las reglas migratorias y de seguridad. No hacerlo puede provocar la cancelación del documento y un veto de hasta 10 años para volver a entrar al país.
¿Qué es el mal uso de visa?
Las autoridades estadounidenses consideran mal uso de visa de turista cuando el visitante excede el tiempo de estancia permitido, miente a un oficial de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) o realiza actividades no autorizadas.
Si visitas la franja fronteriza, sólo puedes permanecer 30 días; en otros casos, el límite lo establece el sello de internación o el permiso de entrada.
Errores que pueden costarte la visa
- Dar información falsa a oficiales de CBP
- Usar el carril SENTRI sin autorización
- Cometer delitos en Estados Unidos
- No reportar la pérdida o robo de la visa
- Viajar con artículos prohibidos como armas, explosivos o drogas
- No declarar sumas de dinero superiores a 10 mil dólares
Faltas graves que provocan cancelación inmediata
- Declarar ser ciudadano estadounidense sin serlo
- Prestar tu visa a otra persona
- Trabajar o realizar actividades lucrativas
- Comprar mercancía para revender en México
- Ayudar a cruzar personas sin documentos migratorios
- Estudiar sin la visa correspondiente
Otras causas que debes evitar
- No asistir a audiencias judiciales en EE. UU. cuando tienes procesos abiertos
- Inscribir a tus hijos en escuelas estadounidenses si resides en México
- Sobrepasar la estancia permitida al visitar tus propiedades en EE. UU.
- Tener un hijo en el país y aceptar la cobertura médica de “Medicare” sin pagar gastos
- Viajar en automóvil sin seguro o con placas vencidas
- No pagar multas de tránsito
- Ingresar medicamentos controlados sin receta médica vigente
¿Cómo recuperar tu visa si fue cancelada?
Sólo un oficial consular puede autorizar una nueva visa después de la cancelación. No contrates abogados o gestores que prometan “arreglarla”; estas personas no tienen facultades para hacerlo.
Cuidar tu visa de turista es tu responsabilidad. Evitar conductas prohibidas y cumplir con las reglas te permitirá seguir viajando sin problemas y mantener el documento vigente.