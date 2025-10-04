GENERANDO AUDIO...

Fotos: Reuters

Agentes de ICE y federales se colocaron detrás de una cinta roja policial frente a vehículos tácticos mientras manifestantes se congregaban este domingo 4 de octubre en Brighton Park, una comunidad residencial del lado suroeste de Chicago, tras los informes de un tiroteo que involucró a las autoridades.

Reuters confirmó la ubicación del incidente por los árboles, señales y trazado de calles, que coincidían con imágenes de archivo y satélite de la zona, además de informes que corroboran la fecha de los hechos.

Uso de gas lacrimógeno en La Villita

Durante el enfrentamiento con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) y agentes federales en el barrio de La Villita, se registró el uso de gas lacrimógeno para dispersar a los manifestantes.

Imágenes muestran el momento en que un manifestante recibe ayuda tras ser afectado por los gases. La escena reflejó la creciente tensión social en las comunidades latinas ante la intensificación de las operaciones migratorias.

Foto: Reuters

Endurecimiento de políticas migratorias

El presidente Donald Trump ha prometido intensificar la aplicación de las leyes migratorias en Chicago y otros bastiones demócratas que han limitado la cooperación con las autoridades federales.

La Patrulla Fronteriza, con unos 19 mil agentes, ha asumido nuevos roles en las principales ciudades del país bajo el liderazgo de Gregory Bovino, comandante general de la agencia. Esto ocurre mientras las detenciones fronterizas se encuentran en mínimos históricos, lo que ha permitido redirigir recursos hacia las zonas urbanas.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]