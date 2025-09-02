EE. UU. usará “todo su poder” para “erradicar” a cárteles narco, afirma Marco Rubio

GENERANDO AUDIO...

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos. Foto: Reuters

Marco Rubio, secretario de Estado, prometió que Estados Unidos (EE. UU.) seguirá utilizando “todo su poder” para “erradicar” a los cárteles de la droga, después de que fuerzas de ese país destruyeron en el Caribe una embarcación proveniente de Venezuela.

Previo a su salida de EE. UU. con destino a México, afirmó que la lucha contras los cárteles seguirá “sin importar desde dónde operen”.

“El presidente Donald Trump ha dejado muy claro que va a utilizar todo el poder de Estados Unidos, todo el poderío de los Estados Unidos, para enfrentar y erradicar estos cárteles de la droga, sin importar desde dónde operen”, dijo Rubio a los periodistas al salir de Miami rumbo a una visita a México.

Las declaraciones de Rubio se dan previo a su visita a México, en donde sostendrá un encuentro con el objetivo de un entendimiento en materia de seguridad entre ambos países, y tras ataque a una embarcación que transportaba drogas desde Venezuela.

De acuerdo con el presidente Donald Trump, las fuerzas estadounidenses “dispararon contra una embarcación (…) que transportaba drogas, muchas drogas. Así que la eliminamos”, dijo Trump en la Casa Blanca.

Por su parte, Rubio también destacó en su cuenta de X, que “las fuerzas armadas estadounidenses llevaron a cabo un ataque letal… contra una embarcación de narcotráfico que había partido de Venezuela y era operada por una organización designada como narco-terrorista”.

El ataque de la embarcación se da tras días de crecientes tensiones entre Washington y Caracas, que rompieron relaciones en 2019.