Marco Rubio llama “fugitivo” a Nicolás Maduro

Marco Rubio y Nicolás Maduro. Foto: AFP

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, arremetió contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a quien consideró como un “fugitivo de la justicia estadounidense”.

En su visita a Ecuador, el jefe de la diplomacia estadounidense reiteró los señalamientos hechos contra Maduro hace días por sus presuntos vínculos con el narcotráfico.

Maduro es un “fugitivo de la justicia estadounidense… No sólo vamos a perseguir a los narcotraficantes con pequeñas lanchas rápidas… el presidente ha dicho que quiere declarar la guerra a estos grupos”, destacó Marco Rubio.

Estados Unidos contra Nicolás Maduro

Las declaraciones de Marco Rubio ocurren en medio de las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos, tras el anuncio de una mayor recompensa por la captura del presidente venezolano.

La respuesta venezolana no se hizo esperar, tachando la recompensa como ridícula. Después, Nicolás Maduro denunció embarcaciones estadounidenses, presuntamente, apuntando con misiles a Venezuela.

Nicolás Maduro desplegó fuerzas de seguridad y pidió a la población defender al país. También advirtió que está listo para pasar a la “lucha armada” si Estados Unidos invade Venezuela.

“Nosotros estamos en un periodo especial de máxima preparación. Y en cualquier circunstancia vamos a garantizar el funcionamiento del país. Nos toque o no nos toque. Si Venezuela fuera agredida, pasaría inmediatamente al periodo de lucha armada en defensa del territorio nacional y de la historia y del pueblo de Venezuela”, afirmó.

Estados Unidos mantiene sus acusaciones contra Nicolás Maduro por presuntos vínculos con el narcotráfico y el envío de drogas al país.