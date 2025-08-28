Confirma EE. UU. visita de Marco Rubio a México

GENERANDO AUDIO...

Marco Rubio endurece políticas.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, viajará a México y Ecuador, del 2 al 4 de septiembre, informó el gobierno de Estados Unidos. La visita busca avanzar en las principales prioridades de Washington en la región.

Entre los temas centrales destacan la necesidad de desmantelar cárteles, frenar el tráfico de fentanilo, detener la inmigración ilegal, reducir el déficit comercial, además de promover la prosperidad económica y contrarrestar la influencia de “actores malignos” externos al continente.

Prioridades de Estados Unidos en México y Ecuador

De acuerdo con el comunicado oficial, éste será el cuarto viaje de la Secretaría de Estado a América Latina, lo que refleja —según Washington— un compromiso “inquebrantable” de proteger sus fronteras y neutralizar las amenazas narcoterroristas.

La agenda de Rubio también busca garantizar condiciones de competencia más justas para las empresas estadounidenses, así como consolidar alianzas con México y Ecuador en temas de seguridad y comercio.

Fortalecer la cooperación regional

Estados Unidos destacó que los compromisos del secretario profundizarán los lazos bilaterales con ambos países y fomentarán un mayor reparto de responsabilidades en la región.

El viaje de Rubio ocurre en medio de la presión de la Casa Blanca para combatir el tráfico de drogas y la migración irregular, problemas que considera prioritarios para su seguridad nacional.