Foto: Reuters

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) informó que ha recibido más de 150 mil solicitudes de estadounidenses interesados en unirse a las fuerzas del orden para “expulsar a los peores inmigrantes ilegales de EE. UU.”.

De acuerdo con un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), ICE ya extendió más de 18 mil ofertas de trabajo tentativas a los solicitantes que buscan apoyar en operativos contra inmigrantes acusados de delitos graves.

“Los estadounidenses están respondiendo al llamado de su país para ayudar a retirar de nuestras calles a asesinos, pedófilos, violadores, terroristas y pandilleros”, declaró la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

Beneficios y bonos para nuevos agentes

ICE señaló que los nuevos elementos tendrán acceso a incentivos económicos y laborales como:

Hasta 50 mil dólares de bono de ingreso

Programas de pago y condonación de préstamos estudiantiles

25% de pago adicional bajo el esquema Law Enforcement Availability Pay (LEAP) para agentes especiales de HSI

bajo el esquema Law Enforcement Availability Pay (LEAP) para agentes especiales de HSI Pago de horas extra no controlables para oficiales de deportación de ERO

para oficiales de deportación de ERO Beneficios de retiro mejorados para los nuevos oficiales

“Un compromiso patriótico”

El anuncio ocurre en medio de la estrategia del Gobierno de Estados Unidos para reforzar la seguridad fronteriza y las operaciones contra la inmigración ilegal. ICE destacó que la alta participación muestra “un compromiso patriótico de los ciudadanos para proteger al país”.

La dependencia no precisó fechas para los siguientes procesos de selección, pero adelantó que los operativos de expulsión de inmigrantes con antecedentes criminales continuarán en todo el territorio estadounidense.

