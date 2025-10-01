Más de 20 cierres de gobierno en EE.UU., el de 2019 duró 35 días

GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP

Actualmente, Estados Unidos enfrenta un cierre administrativo del Gobierno federal tras fracasar la última votación en el Senado para evitar la parálisis presupuestaria. Esto dejará a cientos de miles de funcionarios públicos sin salario a partir de hoy, cuando inicia oficialmente el “shutdown”.

En Estados Unidos, un “government shutdown” ocurre cuando el Congreso no logra aprobar a tiempo el presupuesto o una resolución que mantenga operativas a las agencias federales. Bajo el Antideficiency Act, si no hay financiamiento autorizado, las dependencias deben suspender actividades consideradas no esenciales, mientras que servicios críticos como seguridad nacional, control aéreo o programas de asistencia básica continúan.

De acuerdo con el Servicio de Investigación del Congreso (CRS, Reporte R41759), los cierres han sido una característica intermitente desde 1976, cuando cambió el calendario presupuestario y comenzaron los llamados “funding gaps”.

¿Cuántos cierres han ocurrido?

Según GovFacts y el reporte legislativo CRS R41759, desde 1976 se han producido 21 cierres de Gobierno federal en Estados Unidos. Su duración ha variado: algunos fueron de apenas unas horas, mientras que otros se prolongaron semanas, con impacto directo en trabajadores federales y servicios públicos.

El cierre más largo de la historia

El episodio más prolongado ocurrió entre el 22 de diciembre de 2018 y el 25 de enero de 2019, bajo la presidencia de Donald Trump. Duró 35 días completos, estableciendo el récord histórico. Durante ese lapso, más de 800 mil empleados federales fueron suspendidos o trabajaron sin recibir paga, y múltiples servicios no esenciales se mantuvieron cerrados.

Tabla de todos los cierres desde 1976

Periodo Duración Presidente Cámara / Congreso Comentarios Sept 30 – Oct 11, 1976 10 días Gerald Ford 94º Congreso Primer cierre registrado tras reforma presupuestaria Sept 30 – Oct 13, 1977 12 días Jimmy Carter 95º Disputas sobre aborto en financiamiento de salud Oct 31 – Nov 9, 1977 8 días Carter 95º Continuación del conflicto en gasto de salud Nov 30 – Dic 9, 1977 8 días Carter 95º Tercer cierre del mismo año Sept 30 – Oct 18, 1978 18 días Carter 95º Enfrentamiento sobre defensa y gasto público Sept 30 – Oct 12, 1979 11 días Carter 96º Debate sobre aborto y defensa. Nov 20 – Nov 23, 1981 2 días Ronald Reagan 97º Diferencias sobre gasto en defensa y recortes sociales Sept 30 – Oct 2, 1982 1 día Reagan 97º Cierre breve por falta de acuerdo en presupuesto Dic 17 – Dic 21, 1982 3 días Reagan 97º Disputas en gasto militar y social Nov 10 – Nov 14, 1983 3 días Reagan 98º Conflicto sobre misiles MX y programas sociales Sept 30 – Oct 3, 1984 2 días Reagan 98º Debate sobre justicia penal y defensa Oct 3 – Oct 5, 1984 1 día Reagan 98º Segundo cierre consecutivo Oct 16 – Oct 18, 1986 1 día Reagan 99º Cierre breve por desacuerdos de financiamiento Dic 18 – Dic 20, 1987 1 día Reagan 100º Diferencias en gastos de educación y Nicaragua Oct 5 – Oct 9, 1990 3 días George H. W. Bush 101º Disputas sobre aumento de impuestos Nov 13 – Nov 19, 1995 5 días Bill Clinton 104º Conflicto con republicanos por gasto social Dic 15, 1995 – Ene 6, 1996 21 días Clinton 104º Segundo cierre en el mismo periodo legislativo Oct 1 – Oct 16, 2013 16 días Barack Obama 113º Disputa sobre financiamiento de Obamacare Ene 20 – Ene 22, 2018 3 días Trump 115º Cierre breve por diferencias sobre migración Feb 9, 2018 1 día (horas) Trump 115º Paralización de horas al vencer plazo Dic 22, 2018 – Ene 25, 2019 35 días Trump 115º-116º El más largo de la historia; 35 días

(Tabla basada en GovFacts y CRS Report R41759).

Impacto de los cierres

Los cierres de Gobierno han tenido consecuencias significativas:

Trabajadores federales: cientos de miles son enviados a “furlough” sin paga o deben laborar sin recibir salario inmediato

cientos de miles son enviados a “furlough” sin paga o deben laborar sin recibir salario inmediato Economía: pérdidas millonarias en actividad económica, retrasos en trámites, permisos y servicios públicos

pérdidas millonarias en actividad económica, retrasos en trámites, permisos y servicios públicos Sociedad: suspensión de programas y cierre de parques nacionales, bibliotecas y oficinas gubernamentales

El CRS destaca que estos episodios también afectan la confianza ciudadana y generan tensiones políticas que muchas veces repercuten en la gobernabilidad.

Son parálisis política

Desde 1976, los cierres de Gobierno en EE.UU. se han convertido en una señal de parálisis política en momentos de mayor polarización. Si bien la mayoría de ellos duraron pocos días, algunos se han extendido lo suficiente como para dejar huellas profundas en la economía y en la percepción pública del sistema político estadounidense.

El cierre de 2018–2019 también en una administración de Trump, con sus 35 días, permanece como el mayor recordatorio de las consecuencias que tiene la falta de acuerdos en el Congreso.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]