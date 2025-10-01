Más de 20 cierres de Gobierno en EE.UU., el de 2019 duró 35 días

| 11:26 | Benell Cortés | Uno TV
Más de 20 cierres de gobierno en EE.UU., el de 2019 duró 35 días
Foto: AFP

Actualmente, Estados Unidos enfrenta un cierre administrativo del Gobierno federal tras fracasar la última votación en el Senado para evitar la parálisis presupuestaria. Esto dejará a cientos de miles de funcionarios públicos sin salario a partir de hoy, cuando inicia oficialmente el “shutdown”.

En Estados Unidos, un “government shutdown” ocurre cuando el Congreso no logra aprobar a tiempo el presupuesto o una resolución que mantenga operativas a las agencias federales. Bajo el Antideficiency Act, si no hay financiamiento autorizado, las dependencias deben suspender actividades consideradas no esenciales, mientras que servicios críticos como seguridad nacional, control aéreo o programas de asistencia básica continúan.

De acuerdo con el Servicio de Investigación del Congreso (CRS, Reporte R41759), los cierres han sido una característica intermitente desde 1976, cuando cambió el calendario presupuestario y comenzaron los llamados “funding gaps”.

¿Cuántos cierres han ocurrido?

Según GovFacts y el reporte legislativo CRS R41759, desde 1976 se han producido 21 cierres de Gobierno federal en Estados Unidos. Su duración ha variado: algunos fueron de apenas unas horas, mientras que otros se prolongaron semanas, con impacto directo en trabajadores federales y servicios públicos.

[TE PUEDE INTERESAR: Embajadas de EE. UU. suspenden actualizaciones en redes por cierre de Gobierno]

El cierre más largo de la historia

El episodio más prolongado ocurrió entre el 22 de diciembre de 2018 y el 25 de enero de 2019, bajo la presidencia de Donald Trump. Duró 35 días completos, estableciendo el récord histórico. Durante ese lapso, más de 800 mil empleados federales fueron suspendidos o trabajaron sin recibir paga, y múltiples servicios no esenciales se mantuvieron cerrados.

Tabla de todos los cierres desde 1976

PeriodoDuraciónPresidenteCámara / CongresoComentarios
Sept 30 – Oct 11, 197610 díasGerald Ford94º CongresoPrimer cierre registrado tras reforma presupuestaria
Sept 30 – Oct 13, 197712 díasJimmy Carter95ºDisputas sobre aborto en financiamiento de salud
Oct 31 – Nov 9, 19778 díasCarter95ºContinuación del conflicto en gasto de salud
Nov 30 – Dic 9, 19778 díasCarter95ºTercer cierre del mismo año
Sept 30 – Oct 18, 197818 díasCarter95ºEnfrentamiento sobre defensa y gasto público
Sept 30 – Oct 12, 197911 díasCarter96ºDebate sobre aborto y defensa.
Nov 20 – Nov 23, 19812 díasRonald Reagan97ºDiferencias sobre gasto en defensa y recortes sociales
Sept 30 – Oct 2, 19821 díaReagan97ºCierre breve por falta de acuerdo en presupuesto
Dic 17 – Dic 21, 19823 díasReagan97ºDisputas en gasto militar y social
Nov 10 – Nov 14, 19833 díasReagan98ºConflicto sobre misiles MX y programas sociales
Sept 30 – Oct 3, 19842 díasReagan98ºDebate sobre justicia penal y defensa
Oct 3 – Oct 5, 19841 díaReagan98ºSegundo cierre consecutivo
Oct 16 – Oct 18, 19861 díaReagan99ºCierre breve por desacuerdos de financiamiento
Dic 18 – Dic 20, 19871 díaReagan100ºDiferencias en gastos de educación y Nicaragua
Oct 5 – Oct 9, 19903 díasGeorge H. W. Bush101ºDisputas sobre aumento de impuestos
Nov 13 – Nov 19, 19955 díasBill Clinton104ºConflicto con republicanos por gasto social
Dic 15, 1995 – Ene 6, 199621 díasClinton104ºSegundo cierre en el mismo periodo legislativo
Oct 1 – Oct 16, 201316 díasBarack Obama113ºDisputa sobre financiamiento de Obamacare
Ene 20 – Ene 22, 20183 díasTrump115ºCierre breve por diferencias sobre migración
Feb 9, 20181 día (horas)Trump115ºParalización de horas al vencer plazo
Dic 22, 2018 – Ene 25, 201935 díasTrump115º-116ºEl más largo de la historia; 35 días

(Tabla basada en GovFacts y CRS Report R41759).

Impacto de los cierres

Los cierres de Gobierno han tenido consecuencias significativas:

  • Trabajadores federales: cientos de miles son enviados a “furlough” sin paga o deben laborar sin recibir salario inmediato
  • Economía: pérdidas millonarias en actividad económica, retrasos en trámites, permisos y servicios públicos
  • Sociedad: suspensión de programas y cierre de parques nacionales, bibliotecas y oficinas gubernamentales

El CRS destaca que estos episodios también afectan la confianza ciudadana y generan tensiones políticas que muchas veces repercuten en la gobernabilidad.

Son parálisis política

Desde 1976, los cierres de Gobierno en EE.UU. se han convertido en una señal de parálisis política en momentos de mayor polarización. Si bien la mayoría de ellos duraron pocos días, algunos se han extendido lo suficiente como para dejar huellas profundas en la economía y en la percepción pública del sistema político estadounidense.

El cierre de 2018–2019 también en una administración de Trump, con sus 35 días, permanece como el mayor recordatorio de las consecuencias que tiene la falta de acuerdos en el Congreso.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Te recomendamos:

VIDEO: Se derrumba parcialmente un edificio en el Bronx, New York

Estados Unidos

VIDEO: Se derrumba parcialmente un edificio en el Bronx, New York

Senado de EE. UU. rechaza plan para reabrir el gobierno en cierre federal

Estados Unidos

Senado de EE. UU. rechaza plan para reabrir el gobierno en cierre federal

Embajadas de EE. UU. suspenden actualizaciones en redes por cierre de Gobierno

Estados Unidos

Embajadas de EE. UU. suspenden actualizaciones en redes por cierre de Gobierno

Cierre del Gobierno de EE.UU.: qué se mantiene abierto, qué cierra

Estados Unidos

Cierre del Gobierno de EE.UU.: qué se mantiene abierto, qué cierra

Etiquetas: ,