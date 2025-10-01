Más de 20 cierres de Gobierno en EE.UU., el de 2019 duró 35 días
Actualmente, Estados Unidos enfrenta un cierre administrativo del Gobierno federal tras fracasar la última votación en el Senado para evitar la parálisis presupuestaria. Esto dejará a cientos de miles de funcionarios públicos sin salario a partir de hoy, cuando inicia oficialmente el “shutdown”.
En Estados Unidos, un “government shutdown” ocurre cuando el Congreso no logra aprobar a tiempo el presupuesto o una resolución que mantenga operativas a las agencias federales. Bajo el Antideficiency Act, si no hay financiamiento autorizado, las dependencias deben suspender actividades consideradas no esenciales, mientras que servicios críticos como seguridad nacional, control aéreo o programas de asistencia básica continúan.
De acuerdo con el Servicio de Investigación del Congreso (CRS, Reporte R41759), los cierres han sido una característica intermitente desde 1976, cuando cambió el calendario presupuestario y comenzaron los llamados “funding gaps”.
¿Cuántos cierres han ocurrido?
Según GovFacts y el reporte legislativo CRS R41759, desde 1976 se han producido 21 cierres de Gobierno federal en Estados Unidos. Su duración ha variado: algunos fueron de apenas unas horas, mientras que otros se prolongaron semanas, con impacto directo en trabajadores federales y servicios públicos.
El cierre más largo de la historia
El episodio más prolongado ocurrió entre el 22 de diciembre de 2018 y el 25 de enero de 2019, bajo la presidencia de Donald Trump. Duró 35 días completos, estableciendo el récord histórico. Durante ese lapso, más de 800 mil empleados federales fueron suspendidos o trabajaron sin recibir paga, y múltiples servicios no esenciales se mantuvieron cerrados.
Tabla de todos los cierres desde 1976
|Periodo
|Duración
|Presidente
|Cámara / Congreso
|Comentarios
|Sept 30 – Oct 11, 1976
|10 días
|Gerald Ford
|94º Congreso
|Primer cierre registrado tras reforma presupuestaria
|Sept 30 – Oct 13, 1977
|12 días
|Jimmy Carter
|95º
|Disputas sobre aborto en financiamiento de salud
|Oct 31 – Nov 9, 1977
|8 días
|Carter
|95º
|Continuación del conflicto en gasto de salud
|Nov 30 – Dic 9, 1977
|8 días
|Carter
|95º
|Tercer cierre del mismo año
|Sept 30 – Oct 18, 1978
|18 días
|Carter
|95º
|Enfrentamiento sobre defensa y gasto público
|Sept 30 – Oct 12, 1979
|11 días
|Carter
|96º
|Debate sobre aborto y defensa.
|Nov 20 – Nov 23, 1981
|2 días
|Ronald Reagan
|97º
|Diferencias sobre gasto en defensa y recortes sociales
|Sept 30 – Oct 2, 1982
|1 día
|Reagan
|97º
|Cierre breve por falta de acuerdo en presupuesto
|Dic 17 – Dic 21, 1982
|3 días
|Reagan
|97º
|Disputas en gasto militar y social
|Nov 10 – Nov 14, 1983
|3 días
|Reagan
|98º
|Conflicto sobre misiles MX y programas sociales
|Sept 30 – Oct 3, 1984
|2 días
|Reagan
|98º
|Debate sobre justicia penal y defensa
|Oct 3 – Oct 5, 1984
|1 día
|Reagan
|98º
|Segundo cierre consecutivo
|Oct 16 – Oct 18, 1986
|1 día
|Reagan
|99º
|Cierre breve por desacuerdos de financiamiento
|Dic 18 – Dic 20, 1987
|1 día
|Reagan
|100º
|Diferencias en gastos de educación y Nicaragua
|Oct 5 – Oct 9, 1990
|3 días
|George H. W. Bush
|101º
|Disputas sobre aumento de impuestos
|Nov 13 – Nov 19, 1995
|5 días
|Bill Clinton
|104º
|Conflicto con republicanos por gasto social
|Dic 15, 1995 – Ene 6, 1996
|21 días
|Clinton
|104º
|Segundo cierre en el mismo periodo legislativo
|Oct 1 – Oct 16, 2013
|16 días
|Barack Obama
|113º
|Disputa sobre financiamiento de Obamacare
|Ene 20 – Ene 22, 2018
|3 días
|Trump
|115º
|Cierre breve por diferencias sobre migración
|Feb 9, 2018
|1 día (horas)
|Trump
|115º
|Paralización de horas al vencer plazo
|Dic 22, 2018 – Ene 25, 2019
|35 días
|Trump
|115º-116º
|El más largo de la historia; 35 días
(Tabla basada en GovFacts y CRS Report R41759).
Impacto de los cierres
Los cierres de Gobierno han tenido consecuencias significativas:
- Trabajadores federales: cientos de miles son enviados a “furlough” sin paga o deben laborar sin recibir salario inmediato
- Economía: pérdidas millonarias en actividad económica, retrasos en trámites, permisos y servicios públicos
- Sociedad: suspensión de programas y cierre de parques nacionales, bibliotecas y oficinas gubernamentales
El CRS destaca que estos episodios también afectan la confianza ciudadana y generan tensiones políticas que muchas veces repercuten en la gobernabilidad.
Son parálisis política
Desde 1976, los cierres de Gobierno en EE.UU. se han convertido en una señal de parálisis política en momentos de mayor polarización. Si bien la mayoría de ellos duraron pocos días, algunos se han extendido lo suficiente como para dejar huellas profundas en la economía y en la percepción pública del sistema político estadounidense.
El cierre de 2018–2019 también en una administración de Trump, con sus 35 días, permanece como el mayor recordatorio de las consecuencias que tiene la falta de acuerdos en el Congreso.