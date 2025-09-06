GENERANDO AUDIO...

Corea del Sur denuncia ciudadanos detenidos en redada a Hyundai. Foto: AFP

El gobierno de Corea del Sur reportó que más de 300 de sus ciudadanos se encontraban entre las 475 personas arrestadas en una redada migratoria realizada en una fábrica de baterías de Hyundai y LG Energy Solution, ubicada en Ellabell, Georgia.

Corea del Sur expresa preocupación y busca reunión con EE. UU.

Desde Seúl, el ministro de Asuntos Exteriores Cho Hyun dijo que la situación genera gran preocupación y manifestó su disposición a viajar a Washington para reunirse con autoridades estadounidenses si fuera necesario.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Lee Jae-woong, destacó que los derechos de los ciudadanos surcoreanos y las actividades económicas de los inversionistas no deben verse injustamente vulnerados durante la aplicación de la ley en Estados Unidos.

“Estamos profundamente preocupados y sentimos una gran responsabilidad por este asunto”, declaró Cho Hyun.

Detalles de la redada en planta de Hyundai, Georgia

Según autoridades estadounidenses, la operación se llevó a cabo el jueves y fue la mayor redada en un solo sitio dentro de la estrategia migratoria del presidente Donald Trump.

Los 475 detenidos estaban presentes ilegalmente en EE. UU. o trabajando sin autorización, y fueron puestos a disposición del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para su posible expulsión.

Steven Schrank, agente especial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en Atlanta, explicó que la redada fue resultado de una investigación penal por prácticas laborales ilegales y graves delitos federales.

Empleados de Hyundai y subcontratistas afectados

De los 475 arrestados, 47 trabajaban directamente para LG Energy Solution (46 surcoreanos y un indonesio), mientras que aproximadamente 250 eran empleados de subcontratistas, informó la empresa.

Hyundai señaló que ninguno de los detenidos estaba empleado directamente por la compañía.

Según el gobierno de Trump, algunos de los arrestados habían cruzado ilegalmente la frontera, otros contaban con visas que les prohibían trabajar o habían excedido su duración.

