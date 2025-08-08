GENERANDO AUDIO...

Noem afirma que en 3 meses no hay cruces ilegales de migrantes. Fotos: Reuters

Más de un millón de migrantes en situación irregular han abandonado Estados Unidos por su cuenta desde el regreso de Donald Trump a la presidencia el pasado 20 de enero, afirmó la secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem.

En conferencia de prensa desde Chicago, Noem aseguró que la política migratoria aplicada por la actual administración es “un éxito” y ha logrado niveles de seguridad fronteriza sin precedentes.

“Creemos que más de un millón de personas han regresado a casa por su cuenta desde que comenzamos esta administración”, señaló.

Migrantes utilizan app CBP Home

De acuerdo con la funcionaria, miles de migrantes han utilizado la aplicación móvil CBP Home, diseñada para facilitar su retorno voluntario. Además, el Gobierno ha reforzado operativos en todo el país, incluyendo redadas en tribunales, domicilios y centros de trabajo.

“No cumplen la ley si están aquí ilegalmente. Si se van por su cuenta, podrían regresar con una visa”, explicó.

Según Noem, más del 70% de los detenidos tienen antecedentes penales o cargos pendientes; el resto enfrenta órdenes de deportación definitivas.

Tres meses con cero cruces ilegales

La secretaria destacó que por tres meses consecutivos no se han registrado cruces ilegales en la frontera con México, algo que calificó como “histórico”.

Esta cifra, aseguró, es resultado del cierre casi total de la frontera, el despliegue de mil 500 militares y un aumento de recursos para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Hay más de 80 mil aspirantes a oficiales de ICE

Noem informó que el presidente Trump autorizó la contratación de 10 mil nuevos oficiales de ICE, para lo cual ya hay más de 80 mil aspirantes.

Acusó a gobernadores y alcaldes demócratas de “obstruir” los esfuerzos federales en las llamadas ciudades santuario, donde la policía limita la cooperación con autoridades migratorias.

Organizaciones denuncian condiciones en detenciones

Mientras el Gobierno presume sus cifras, organizaciones como Human Rights Watch han denunciado condiciones precarias en centros de detención, incluyendo celdas sobrepobladas, iluminación permanente y falta de higiene básica.