Más de un millón de migrantes seguirán legalmente en EE. UU. tras fallo judicial

| 17:29 | José Pablo Espíndola | Agencias
Juez bloquea a Trump: 1.1 millones de venezolanos y haitianos mantienen TPS para vivir y trabajar en EE.UU.
Foto: The Chinese Historical Society of America y AFP

Un juez federal en San Francisco bloqueó la decisión del Gobierno de Donald Trump de poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para 1.1 millones de migrantes de Venezuela y Haití.

El fallo del juez Edward Chen garantiza que 600 mil venezolanos y 500 mil haitianos puedan seguir viviendo y trabajando en Estados Unidos, después de que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, intentó cancelar las extensiones de protección aprobadas por la administración de Joe Biden.

Chen calificó la medida como “arbitraria y caprichosa”, al señalar que hubiera obligado a miles de familias a regresar a países considerados peligrosos incluso por el Departamento de Estado.

¿Qué es el TPS y por qué importa?

El TPS es un programa que otorga permisos temporales para evitar deportaciones y dar acceso a empleo legal a personas cuyos países enfrentan crisis graves.

  • Haití fue incluido tras el terremoto de 2010 que dejó más de un millón de desplazados.
  • Venezuela entró al programa debido al colapso económico y político, que ha forzado la migración de millones.

Las designaciones se renuevan cada 6, 12 o 18 meses, siempre que las condiciones no mejoren.

Reacciones tras el fallo judicial

La ACLU de California celebró la resolución, señalando que evita más deportaciones y separaciones familiares.

En contraste, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) acusó que el programa ha sido “abusado y politizado como una amnistía de facto”, y aseguró que continuará buscando vías legales para restringirlo.

El fallo representa un alivio inmediato para más de un millón de personas, aunque el Gobierno podría apelar. Aún no se sabe qué pasará con quienes ya fueron deportados bajo las órdenes de Noem.

