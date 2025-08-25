“Mayo” Zambada se declarará culpable en Estados Unidos; fiscal general dará informe

GENERANDO AUDIO...

¿Qué va a pasar finalmente con Ismael “El Mayo” Zambada? | Foto: Cuartoscuro

Ismael “Mayo” Zambada se declarará culpable en Estados Unidos de todos los cargos criminales de los que se le acusa, según anunciará este lunes en conferencia de prensa la fiscal general estadounidense, Pamela Bondi.

Con ello, el presunto líder del Cártel de Sinaloa (CDS) libraría el juicio y podría obtener una condena reducida, luego de que enfrenta 17 cargos, entre ellos asesinato, tráfico de armas y narcóticos, en particular fentanilo.

¿Cuándo se declará culpable el “Mayo” Zambada?

Este domingo, el Departamento de Justicia invitó a la prensa a la conferencia de la fiscal Bondi en la que alrededor de las 15:00 hora local anunciará en Nueva York la declaración de culpabilidad del presunto narcotraficante mexicano, luego de que habría llegado a un acuerdo con autoridades estadounidenses.

También este lunes Zambada García tendrá audiencia con el juez, durante la cual se prevé que se declare culpable, evitando la conformación de un juicio que pudiera durar varios meses. Entre los 17 cargos que se le imputan están:

Tráfico de cocaína, heroína, metanfetamina y fentanilo a Estados Unidos

Coordinación de operaciones de delincuencia organizada

Lavado de dinero a gran escala

Homicidio

Uso y portación de armas de fuego para actividades criminales

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Toda vez que, una vez declarándose culpable de todos los cargos, el siguiente paso será esperar a que el juez le dicte condena, mientras que, según declaraciones previas, el Departamento de Justicia declinará de pedir la pena de muerte, a la que podría enfrentarse de acuerdo a los delitos de los que se le acusa, como el tráfico de fentanilo.

A la par de Pam Bondi, en la conferencia de este lunes también estará presente el fiscal del Distrito Este de Nueva York, Joseph Nocella Jr., así como el titular de la Administración de Control de Drogas (DEA), Terrence C. Cole y los fiscales del Distrito Sur de Florida y del Distrito Oeste de Texas.