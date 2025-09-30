GENERANDO AUDIO...

Aseguran que migrante mexicano falleció tras el tiroteo de ICE en Dallas. Reuters

El mexicano baleado en oficina de ICE en Dallas murió tras permanecer hospitalizado desde el 24 de septiembre, cuando ocurrió un ataque armado contra una instalación de Inmigración y Control de Aduanas en Texas. Su familia confirmó el fallecimiento el martes.

En un comunicado difundido por la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), se informó que Miguel Ángel García Hernández, de 32 años, fue retirado del soporte vital y posteriormente murió a causa de las heridas recibidas durante el tiroteo.

Ataque en oficina de ICE en Dallas

El ataque en la oficina de ICE en Dallas ocurrió el 24 de septiembre. Durante el incidente, tres detenidos resultaron heridos de bala y uno de ellos murió en el lugar. Las autoridades identificaron a la primera víctima como Norlan Guzmán-Fuentes.

Las investigaciones señalan que el atacante, Joshua Jahn, de 29 años, disparó desde un tejado cercano contra las instalaciones. De acuerdo con las autoridades, Jahn tenía un rechazo hacia el gobierno de EE. UU. y buscaba generar terror matando a agentes federales. Ningún miembro del personal de ICE resultó herido. El agresor se quitó la vida tras el ataque.

Mexicanos heridos en el ataque

Con la muerte de García-Hernández, ya son dos los detenidos fallecidos en ataque de ICE en Dallas. Un tercer herido continúa bajo atención médica. Las autoridades no han reportado cambios en su estado de salud.

La familia de García-Hernández compartió un mensaje a través de LULAC en el que señalaron que el hombre era padre de familia y trabajaba para sostener a sus hijos. “Acabábamos de comprar nuestra primera casa juntos, y él trabajaba duro todos los días para asegurarse de que nuestros hijos tuvieran lo que necesitaban”, indicó su esposa, Stephany Gauffeny.

Contexto del ataque en Dallas

El tiroteo contra la instalación de inmigración en Dallas ocurrió en un contexto de tensión en torno a las detenciones masivas de inmigrantes en EE. UU., las cuales han generado rechazo hacia los agentes de ICE y preocupación en comunidades migrantes.

La familia también confirmó que Gauffeny está esperando a su quinto hijo, lo que agrava el impacto de la pérdida en el entorno familiar.