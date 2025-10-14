GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP

El Gobierno de Estados Unidos, encabezado por el presidente Donald Trump, revocó las visas de seis extranjeros, incluido un ciudadano mexicano, por realizar comentarios burlones o minimizar el asesinato del activista conservador Charlie Kirk, ocurrido el pasado 10 de septiembre en un campus universitario de Utah.

El Departamento de Estado informó que la decisión se tomó tras revisar las publicaciones en redes sociales y clips en línea relacionados con el caso. Los extranjeros afectados son originarios de Alemania, Argentina, Brasil,, México, Paraguay y Sudáfrica, aunque no fueron identificados públicamente.

En su cuenta de X, el Departamento de Estado afirmó que el mexicano había escrito sobre Kirk: “Murió siendo racista, murió siendo misógino. Hay gente que merece morir. Hay gente que haría del mundo un lugar mejor muerta”.

“Los extranjeros que se aprovechen de la hospitalidad estadounidense mientras celebran el asesinato de los nuestros serán expulsados”, indicó el Departamento de Estado en un comunicado. Entrega póstuma de la Medalla Presidencial de la Libertad a Kirk

La medida coincidió con la entrega póstuma de la Medalla Presidencial de la Libertad a Charlie Kirk, quien fue descrito por Trump como un “mártir de la verdad y la libertad”. En la ceremonia en la Casa Blanca, el mandatario comparó al activista con figuras históricas como Sócrates, San Pedro, Abraham Lincoln y Martin Luther King, y prometió endurecer la política migratoria y de seguridad interna.

“Tras el asesinato de Charlie, nuestro país no debe tener absolutamente ninguna tolerancia hacia esta violencia, extremismo y terror radical de izquierda”, dijo Trump ante una audiencia conservadora.

La administración y los simpatizantes del presidente han señalado a periodistas, profesores y usuarios de redes sociales que se burlaron o minimizaron la muerte de Kirk, lo que ha derivado en despidos y sanciones disciplinarias en distintos ámbitos.

El gesto político ha generado preocupación por posibles restricciones a la libertad de expresión, mientras Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio, defendieron la decisión como un acto de “protección cultural y legal” para Estados Unidos.

Durante la ceremonia, Erika Kirk, viuda del activista, agradeció al presidente por otorgar el reconocimiento en el que habría sido el 32º cumpleaños de su esposo.

El presunto asesino, Tyler Robinson, de 22 años, enfrenta pena de muerte si es hallado culpable.