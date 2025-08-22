GENERANDO AUDIO...

Muchos mexicanos compran casa en EE. UU. en sobreprecio.

Miles de mexicanos en Estados Unidos están adquiriendo viviendas con un costo promedio de 705 mil dólares, cifra que supera en 270 mil dólares el gasto promedio de los propios estadounidenses, cuyo precio medio es de 435 mil dólares, de acuerdo con la National Association of Realtors (NAR).

Mexicanos, tercer grupo extranjero en compra de viviendas

El reporte anual de la NAR señala que los mexicanos se ubicaron como el tercer grupo extranjero con más compras de casas en Estados Unidos, con una participación del 8% del total. En el último año, adquirieron más de 6 mil 200 viviendas y gastaron cerca de 4 mil 400 millones de dólares.

Según el organismo, solo los ciudadanos de China y Canadá superaron a México en volumen de inversión. Los chinos destinaron 13 mil 700 millones de dólares y los canadienses 6 mil 200 millones en el mismo periodo.

Precio promedio y forma de pago de las viviendas

El precio promedio de las propiedades compradas por mexicanos aumentó 52.4% en un año, al pasar de 462 mil 700 dólares a 705 mil 300 dólares.

Otros datos relevantes del informe indican:

El 49% de las operaciones realizadas por mexicanos fueron pagadas en efectivo.

realizadas por mexicanos fueron pagadas en efectivo. El 16% de las viviendas adquiridas superaron un millón de dólares.

adquiridas superaron un millón de dólares. Los connacionales se colocaron como el segundo grupo extranjero que más paga por inmueble, solo detrás de los compradores chinos.

Ubicación de las casas compradas por mexicanos

La compra de casas por mexicanos se concentra en zonas con alta presencia latina y cercanas a la frontera con México. La NAR reporta:

Texas : 40% de las propiedades adquiridas.

: 40% de las propiedades adquiridas. California : 17%.

: 17%. Arizona : 10%.

: 10%. Otros estados como Michigan, Pensilvania, Alabama, Arkansas, Colorado y Misuri registraron alrededor del 5% cada uno.

Factores detrás de la inversión mexicana

El fenómeno de mexicanos comprando casas más caras en Estados Unidos tiene varias aristas. Entre ellas, la necesidad de diversificar patrimonio frente a la volatilidad del peso y la preferencia de connacionales por adquirir casas independientes para habitarlas, en lugar de departamentos en complejos habitacionales.

Además, la compra en efectivo por parte de algunos sectores ha generado cuestionamientos sobre el origen de los recursos, aunque la práctica de liquidar propiedades de contado también es común en otros países como China, Canadá o Reino Unido.

Evolución de la compra de viviendas por mexicanos

Este comportamiento no es nuevo. En 2017, tras el sismo en la Ciudad de México y el cambio de gobierno federal, los mexicanos adquirieron 28 mil 500 casas en Estados Unidos con una inversión de 9 mil 300 millones de dólares. Para 2018, la cifra fue de 20 mil viviendas con un gasto de 4 mil 200 millones de dólares.

En el último año, pese a que la participación de mexicanos en el total de compras extranjeras bajó de 11% a 8%, el gasto promedio por vivienda se incrementó de manera significativa.