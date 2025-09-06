GENERANDO AUDIO...

Varios festivales por el Día de la Independencia de México en Estados Unidos fueron cancelados o pospuestos ante el temor de redadas migratorias y el posible despliegue de la Guardia Nacional, informaron medios locales.

En Chicago, los organizadores de “El Grito Chicago”, previsto para el 13 y 14 de septiembre en Grant Park, confirmaron su suspensión “para no poner en riesgo a la comunidad”.

Cancelan el tradicional festival de El Grito en Chicago ante la posibilidad de redadas de ICE.



Se iba a realizar sábado 13 y domingo 14. pic.twitter.com/Bg0JXGGfQt — Ariel Moutsatsos (@arielmou) September 4, 2025

Otros eventos afectados incluyen:

Mexican Independence Day Parade and Festival in Waukegan (14 de septiembre) – pospuesto a noviembre

(14 de septiembre) – pospuesto a noviembre Latin Heritage Fest en Wauconda (13 de septiembre) – cancelado

Los organizadores señalaron que se devolverá el dinero de los boletos en un plazo de siete a 15 días.

Sacramento sólo tendrá ceremonia cívica

En Sacramento, California, el Mexican Cultural Center of Northern California anunció que este año el evento en el Capitolio estatal se reducirá únicamente a un acto cívico del Grito, sin festival ni conciertos, para “proteger a la comunidad ante el clima político actual”.

Tradicionalmente, esta celebración incluía presentaciones de mariachi, danza folclórica y puestos gastronómicos en los alrededores del Capitolio.

South Bend cancela festival comunitario

En South Bend, Indiana, la organización comunitaria Radio Sabor Latino decidió cancelar el festival que cada año recauda fondos para becas estudiantiles. El evento reunía a miles de personas con música en vivo, bailes y platillos mexicanos.

La organización explicó que este año realizarán un evento privado con los becarios y donadores para mantener la misión del programa educativo.

Algunas celebraciones siguen en pie

En contraste, El Paso y Ciudad Juárez confirmaron que mantendrán sus festivales. En El Paso, el consulado de México organiza el evento ¡Vivamos México!, con música, gastronomía y el tradicional Grito en el Convention Center Plaza.

En Pilsen, Chicago, el desfile del 14 de septiembre también se llevará a cabo, pero con voluntarios equipados con radios y coordinación extra de seguridad para garantizar tranquilidad a los asistentes.

Los organizadores de los festivales cancelados llamaron a la comunidad a apoyar a negocios mexicano-americanos y celebrar el 16 de septiembre en familia.

